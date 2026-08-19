Homem morre esmagado por autocaravana durante reparação

Um homem de 67 anos morreu em Alfena, Valongo, depois de a autocaravana que reparava ter caído sobre si. A vítima ficou debaixo da viatura após o suporte que a sustentava ter cedido e entrou em paragem cardiorrespiratória

Um homem de 67 anos morreu esta quarta-feira em Alfena, no concelho de Valongo, distrito do Porto, depois de ter ficado preso debaixo de uma autocaravana que estava a reparar.

O acidente ocorreu durante a tarde, quando o homem se encontrava por baixo da viatura. Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, a autocaravana estava elevada com recurso a um macaco, mas o suporte terá cedido e a viatura caiu sobre a vítima.

O alerta para o acidente foi dado às 13h04. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o homem debaixo da autocaravana e em paragem cardiorrespiratória.

A morte foi declarada no local, segundo fonte do comando sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

O corpo foi posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

Sete bombeiros estiveram no local

À agência Lusa, Emanuel Santos, comandante dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, referiu que a vítima estaria a realizar uma reparação na autocaravana quando ocorreu o acidente.

No local estiveram duas ambulâncias, uma viatura de desencarceramento, sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde e militares da GNR.

As circunstâncias exatas em que ocorreu o acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.