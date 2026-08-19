quarta-feira, 19 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Homem morre esmagado por autocaravana durante reparação

Um homem de 67 anos morreu em Alfena, Valongo, depois de a autocaravana que reparava ter caído sobre si. A vítima ficou debaixo da viatura após o suporte que a sustentava ter cedido e entrou em paragem cardiorrespiratória
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Homem morre esmagado por autocaravana durante reparação
Dreamstime

Português de 20 anos morre esfaqueado em espreguiçadeira durante férias na Albânia. Há 11 detidos

Um homem de 67 anos morreu esta quarta-feira em Alfena, no concelho de Valongo, distrito do Porto, depois de ter ficado preso debaixo de uma autocaravana que estava a reparar.

O acidente ocorreu durante a tarde, quando o homem se encontrava por baixo da viatura. Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, a autocaravana estava elevada com recurso a um macaco, mas o suporte terá cedido e a viatura caiu sobre a vítima.

O alerta para o acidente foi dado às 13h04. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o homem debaixo da autocaravana e em paragem cardiorrespiratória.

A morte foi declarada no local, segundo fonte do comando sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

O corpo foi posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

Sete bombeiros estiveram no local

À agência Lusa, Emanuel Santos, comandante dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, referiu que a vítima estaria a realizar uma reparação na autocaravana quando ocorreu o acidente.

No local estiveram duas ambulâncias, uma viatura de desencarceramento, sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde e militares da GNR.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As circunstâncias exatas em que ocorreu o acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.

Temas

Alfena
Valongo
Morte por acidente
Autocaravana
Reparação automóvel

Leia também

Um em cada quatro condutores mortos em acidentes tinha álcool no sangue em nível considerado crime

Cerca de um em cada quatro condutores mortos em acidentes de viação em 2025 e autopsiados tinha uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, considerada crime. Ao todo, 42% dos condutores mortos tinham álcool no sangue
Um em cada quatro condutores mortos em acidentes tinha álcool no sangue em nível considerado crime

Homem morre esmagado por autocaravana durante reparação

Um homem de 67 anos morreu em Alfena, Valongo, depois de a autocaravana que reparava ter caído sobre si. A vítima ficou debaixo da viatura após o suporte que a sustentava ter cedido e entrou em paragem cardiorrespiratória
Homem morre esmagado por autocaravana durante reparação

Merck e Moderna anunciam resultados positivos de vacina personalizada contra o melanoma

Merck e Moderna anunciaram resultados positivos de fase três de uma vacina personalizada contra o melanoma avançado. Baseada em ARN mensageiro e nas mutações de cada tumor, a terapia melhorou significativamente a sobrevivência sem recaída em mais de 1.100 doentes
Merck e Moderna anunciam resultados positivos de vacina personalizada contra o melanoma

Mais vistos

Destaques