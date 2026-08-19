Homem morre esmagado por autocaravana durante reparação

Um homem de 67 anos morreu esta quarta-feira em Alfena, no concelho de Valongo, distrito do Porto, depois de ter ficado preso debaixo de uma autocaravana que estava a reparar.
O acidente ocorreu durante a tarde, quando o homem se encontrava por baixo da viatura. Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, a autocaravana estava elevada com recurso a um macaco, mas o suporte terá cedido e a viatura caiu sobre a vítima.
O alerta para o acidente foi dado às 13h04. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o homem debaixo da autocaravana e em paragem cardiorrespiratória.
A morte foi declarada no local, segundo fonte do comando sub-regional da Área Metropolitana do Porto.
O corpo foi posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.
Sete bombeiros estiveram no local
À agência Lusa, Emanuel Santos, comandante dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, referiu que a vítima estaria a realizar uma reparação na autocaravana quando ocorreu o acidente.
No local estiveram duas ambulâncias, uma viatura de desencarceramento, sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde e militares da GNR.
As circunstâncias exatas em que ocorreu o acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.