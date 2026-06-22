Homem morre atropelado por camião na A11 após sair do carro devido a uma avaria

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Um homem de 50 anos morreu esta segunda-feira atropelado por um camião em plena Autoestrada 11 (A11) em Braga. Estaria na berma após a viatura em que seguia ter sofrido uma avaria.
De acordo com o Correio da Manhã, a vítima teria ido à bagageira buscar uma garrafa de água e, quando voltava para a frente do carro, foi abalroado por um camião e projetado para a via. O camião colidiu ainda com o carro.
Os Bombeiros Voluntários de Barcelos foram de imediato acionados, bem como a GNR, mas o óbito foi declarado no local.