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Homem morre atropelado por camião na A11 após sair do carro devido a uma avaria

Os Bombeiros Voluntários de Barcelos foram de imediato acionados, bem como a GNR, mas o óbito foi declarado no local.
Redação
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Homem morre atropelado por camião na A11 após sair do carro devido a uma avaria
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De acordo com o Correio da Manhã, a vítima teria ido à bagageira buscar uma garrafa de água e, quando voltava para a frente do carro, foi abalroado por um camião e projetado para a via. O camião colidiu ainda com o carro.

Os Bombeiros Voluntários de Barcelos foram de imediato acionados, bem como a GNR, mas o óbito foi declarado no local.

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