Homem morre atropelado por camião na A11 após sair do carro devido a uma avaria

Os Bombeiros Voluntários de Barcelos foram de imediato acionados, bem como a GNR, mas o óbito foi declarado no local.

Um homem de 50 anos morreu esta segunda-feira atropelado por um camião em plena Autoestrada 11 (A11) em Braga. Estaria na berma após a viatura em que seguia ter sofrido uma avaria.

De acordo com o Correio da Manhã , a vítima teria ido à bagageira buscar uma garrafa de água e, quando voltava para a frente do carro, foi abalroado por um camião e projetado para a via. O camião colidiu ainda com o carro.

Os Bombeiros Voluntários de Barcelos foram de imediato acionados, bem como a GNR, mas o óbito foi declarado no local.