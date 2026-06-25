Homem morre atropelado na A1 pela ambulância que tinha sido chamada para o socorrer na Mealhada

O caso aconteceu durante a noite e tem contornos ainda por esclarecer. A vítima, com cerca de 30 anos, terá saído do carro após um despiste e acabou por ser atingida pelo próprio veículo de emergência mobilizado para o local.

Uma sucessão de acontecimentos difíceis de explicar terminou numa tragédia na autoestrada A1, na zona da Mealhada. Um homem de 31 anos morreu depois de ser atropelado por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Mealhada que tinha sido acionada para prestar auxílio na sequência de um despiste.

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira, cerca das 22h10, no sentido sul/norte. As circunstâncias que levaram ao atropelamento estão ainda a ser investigadas pelas autoridades, mas os relatos recolhidos apontam para uma situação invulgar, que começou vários quilómetros antes do embate fatal.

Despiste, desorientação e uma caminhada pela autoestrada

Segundo informações recolhidas junto da GNR e dos Bombeiros Voluntários da Mealhada, citadas pelo Diário de Coimbra e pelo Correio da Manhã, tudo terá começado quando o homem, que seguia ao volante, sofreu um despiste na A1.

Alguns automobilistas terão relatado uma condução considerada errática antes do acidente, com uma ambulância que circulava na zona a dar conta de que o veículo seguia “com as luzes apagadas” e com uma “condução errática”.

Após o despiste, os tripulantes de uma ambulância que passava pelo local terão tentado prestar auxílio ao condutor. No entanto, de acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários da Mealhada, Nuno João, a situação tornou-se complicada.

“Os colegas da corporação do Norte encontraram o carro despistado e tentaram prestar auxílio ao condutor”, explicou o responsável, acrescentando que o homem terá reagido de forma agressiva.

Segundo o comandante, citado pelo Correio da Manhã, o condutor terá insultado os tripulantes e “começou aos murros e pontapés à ambulância”.

Perante a falta de condições de segurança, a equipa abandonou o local e comunicou a situação às autoridades.

Homem foi encontrado a caminhar na faixa de rodagem

Depois desse episódio, o homem terá seguido a pé pela A1, em direção a sul. De acordo com os relatos recolhidos, encontrava-se descalço e com roupa inadequada para circular numa autoestrada.

Nuno João revelou que a vítima seguia “em tronco nu, calções de banho e descalço” quando foi vista na via.

Outros condutores terão alertado o 112 para a presença de um homem a caminhar na autoestrada e para um comportamento considerado perigoso. Segundo o comandante dos bombeiros, alguns relatos indicavam que estaria “a tentar atirar-se para cima dos carros”.

Antes do atropelamento mortal, terá ainda ocorrido um primeiro embate, quando um furgão atingiu o homem com o espelho retrovisor. O condutor desse veículo terá ligado para o 112 a comunicar o sucedido.

Ambulância que ia prestar auxílio acabou por atropelar a vítima

Cerca de um quilómetro e meio depois do despiste inicial, a ambulância dos Bombeiros Voluntários da Mealhada, chamada para responder ao primeiro alerta, encontrou o homem na estrada.

Segundo Nuno João, o atropelamento aconteceu quando a vítima se terá colocado à frente da viatura de emergência.

“Quando a nossa ambulância ia a passar ele atirou-se para a frente. Não havia nada a fazer para evitar”, afirmou o comandante.

O responsável admitiu que o caso tem características invulgares e que será necessário esclarecer todos os acontecimentos.

“A situação tem contornos muito estranhos que devem ser apurados”, disse.

A GNR está a investigar as circunstâncias da morte do homem.