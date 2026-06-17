Homem morre atingido por pneu que se soltou de camião em pleno IC2 em Leiria

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Um homem de 41 anos morreu esta terça-feira, em Leiria, depois de ser atingido por um pneu que se soltou de um camião que circulava no Itinerário Complementar 2 (IC2), na zona do Barracão.
Segundo fonte do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Leiria, citada pela agência Lusa, o veículo pesado de mercadorias seguia naquela estrada quando um dos pneus se desprendeu e “foi a rolar até embater no homem”.
A vítima encontrava-se no local a realizar o “carregamento de mercadorias” quando foi atingida pelo pneu, tendo o óbito sido confirmado ainda no local.
Alerta dado para acidente no local de trabalho
O alerta para a ocorrência foi dado às 15h51, com a indicação de um “trauma no local de trabalho”, segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria.
O acidente aconteceu junto à localidade de Barracão, no concelho de Leiria, numa zona do IC2 onde circulava o pesado de mercadorias envolvido.
No socorro estiveram oito operacionais dos Bombeiros Voluntários de Leiria, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por quatro veículos.
Autoridades investigam circunstâncias do acidente
A GNR tomou conta da ocorrência e deverá apurar as circunstâncias que levaram ao desprendimento do pneu do camião e ao posterior atropelamento da vítima.
O caso está a ser investigado pelas autoridades competentes.