Homem morre atingido por pneu que se soltou de camião em pleno IC2 em Leiria

Vítima estava a carregar mercadorias quando foi atingida pelo pneu que se desprendeu de um veículo pesado. O óbito foi confirmado no local.

Um homem de 41 anos morreu esta terça-feira, em Leiria, depois de ser atingido por um pneu que se soltou de um camião que circulava no Itinerário Complementar 2 (IC2), na zona do Barracão.

Segundo fonte do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Leiria, citada pela agência Lusa, o veículo pesado de mercadorias seguia naquela estrada quando um dos pneus se desprendeu e “foi a rolar até embater no homem”.

A vítima encontrava-se no local a realizar o “carregamento de mercadorias” quando foi atingida pelo pneu, tendo o óbito sido confirmado ainda no local.

Alerta dado para acidente no local de trabalho

O alerta para a ocorrência foi dado às 15h51, com a indicação de um “trauma no local de trabalho”, segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria.

O acidente aconteceu junto à localidade de Barracão, no concelho de Leiria, numa zona do IC2 onde circulava o pesado de mercadorias envolvido.

No socorro estiveram oito operacionais dos Bombeiros Voluntários de Leiria, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por quatro veículos.

Autoridades investigam circunstâncias do acidente

A GNR tomou conta da ocorrência e deverá apurar as circunstâncias que levaram ao desprendimento do pneu do camião e ao posterior atropelamento da vítima.

O caso está a ser investigado pelas autoridades competentes.