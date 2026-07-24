Homem morre após ser baleado nas costas em Camarate. PJ investiga homicídio

Vítima, de 40 anos, foi encontrada em paragem cardiorrespiratória e acabou por não resistir aos ferimentos. A investigação passou para a Polícia Judiciária.

Um homem de 40 anos morreu na madrugada desta sexta-feira depois de ter sido baleado nas costas, em Camarate, no concelho de Loures. A vítima foi encontrada em paragem cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos provocados pelo disparo.

De acordo com informações avançadas pelo Correio da Manhã, o alerta para a ocorrência foi dado ao 112 pelas 00h45.

Vítima ainda foi submetida a manobras de reanimação

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Camarate e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São José.

Segundo os bombeiros, quando os meios de socorro chegaram ao local, o homem encontrava-se já em paragem cardiorrespiratória.

Após avaliação conjunta das equipas médicas e a realização de manobras de suporte avançado de vida, "sem recuperação da circulação espontânea", as tentativas de reanimação foram interrompidas. O óbito foi declarado no local pela equipa da VMER.

Mais tarde, cerca das 5h50, os Bombeiros Voluntários de Camarate transportaram o corpo para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, em Lisboa.

Polícia Judiciária investiga

A PSP foi a primeira força policial a tomar conta da ocorrência, mas a investigação do caso transitou entretanto para a Polícia Judiciária, que procura agora apurar as circunstâncias do homicídio e identificar o autor dos disparos.