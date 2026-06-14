Homem morre após ser atropelado por comboio na estação de Caxarias, em Ourém

O presidente da Junta de Caxarias, Sérgio Fernandes, informou que a vítima mortal se trata de um cidadão estrangeiro, com cerca de 40 anos.

Um homem com cerca de 40 anos morreu este domingo atropelado por um comboio na estação ferroviária de Caxarias, em Ourém, distrito de Santarém.

De acordo com a agência Lusa, que cita o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta para o atropelamento foi dado às 15h31 deste domingo. No local estiveram 16 operacionais, entre bombeiros, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O presidente da Junta de Caxarias, Sérgio Fernandes, informou ainda a mesma agência que a vítima mortal se trata de um cidadão estrangeiro, com cerca de 40 anos.

A circulação ferroviária está condicionada entre as estações de Chão de Maçãs e Caxarias (Linha do Norte), estando a ser feita pela via ascendente.