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Homem morre após ser atropelado por comboio na estação de Caxarias, em Ourém

O presidente da Junta de Caxarias, Sérgio Fernandes, informou que a vítima mortal se trata de um cidadão estrangeiro, com cerca de 40 anos.
Redação
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Um homem com cerca de 40 anos morreu este domingo atropelado por um comboio na estação ferroviária de Caxarias, em Ourém, distrito de Santarém.

De acordo com a agência Lusa, que cita o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta para o atropelamento foi dado às 15h31 deste domingo. No local estiveram 16 operacionais, entre bombeiros, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O presidente da Junta de Caxarias, Sérgio Fernandes, informou ainda a mesma agência que a vítima mortal se trata de um cidadão estrangeiro, com cerca de 40 anos.

A circulação ferroviária está condicionada entre as estações de Chão de Maçãs e Caxarias (Linha do Norte), estando a ser feita pela via ascendente.

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