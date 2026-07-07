Homem fica em prisão preventiva após roubar carro num stand e assaltar estabelecimento em Viseu

Um homem de 28 anos ficou em prisão preventiva depois de alegadamente roubar um automóvel com recurso à violência num stand de venda de carros, em Viseu. A GNR deteve o suspeito em flagrante delito e indica que terá cometido outro roubo e uma agressão no mesmo dia

Um homem de 28 anos ficou em prisão preventiva por suspeitas de roubo de um veículo automóvel, de outro roubo num estabelecimento comercial e de um crime de ofensa à integridade física, anunciou esta terça-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, o Comando Territorial de Viseu explica que os militares do Posto Territorial de Nelas detiveram o suspeito em flagrante delito no final da semana passada, no concelho de Nelas, na sequência do roubo de um automóvel.

Suspeito foi intercetado a conduzir o veículo roubado

Segundo a GNR, a operação teve origem numa denúncia que dava conta de que um homem tinha acabado de roubar, com recurso à violência, um veículo automóvel no interior de um stand de venda de automóveis na cidade de Viseu, seguindo depois em direção ao concelho de Nelas.

Os militares deslocaram-se de imediato para o local, conseguiram intercetar o veículo e detiveram o suspeito em flagrante delito enquanto conduzia a viatura roubada.

Durante a intervenção, acrescenta a força de segurança, o homem ofereceu resistência à detenção, incorrendo também na prática do crime de resistência e coação sobre funcionário.

GNR suspeita de outro roubo e de agressão

No decurso da investigação, a GNR apurou ainda que o suspeito terá cometido, no mesmo dia, um outro crime de roubo e um crime de ofensa à integridade física num estabelecimento comercial.

Da operação resultou a recuperação do veículo automóvel roubado e a apreensão de vários objetos, nomeadamente um telemóvel iPhone, uma coluna de som e uma powerbank.

O detido foi presente ao primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Viseu, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.