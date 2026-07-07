Homem fica em prisão preventiva após roubar carro num stand e assaltar estabelecimento em Viseu

Relacionados
Criança de dois anos em estado grave após queda de varanda com seis metros de altura em Santa Comba Dão
GNR constitui quatro arguidos por furto de metais em empresa de Estarreja. Prejuízo ascende a centenas de milhares de euros
GNR resgata 54 cães em Palmela e identifica dois suspeitos por maus-tratos a animais
Um homem de 28 anos ficou em prisão preventiva por suspeitas de roubo de um veículo automóvel, de outro roubo num estabelecimento comercial e de um crime de ofensa à integridade física, anunciou esta terça-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).
Em comunicado, o Comando Territorial de Viseu explica que os militares do Posto Territorial de Nelas detiveram o suspeito em flagrante delito no final da semana passada, no concelho de Nelas, na sequência do roubo de um automóvel.
Suspeito foi intercetado a conduzir o veículo roubado
Segundo a GNR, a operação teve origem numa denúncia que dava conta de que um homem tinha acabado de roubar, com recurso à violência, um veículo automóvel no interior de um stand de venda de automóveis na cidade de Viseu, seguindo depois em direção ao concelho de Nelas.
Os militares deslocaram-se de imediato para o local, conseguiram intercetar o veículo e detiveram o suspeito em flagrante delito enquanto conduzia a viatura roubada.
Durante a intervenção, acrescenta a força de segurança, o homem ofereceu resistência à detenção, incorrendo também na prática do crime de resistência e coação sobre funcionário.
GNR suspeita de outro roubo e de agressão
No decurso da investigação, a GNR apurou ainda que o suspeito terá cometido, no mesmo dia, um outro crime de roubo e um crime de ofensa à integridade física num estabelecimento comercial.
Da operação resultou a recuperação do veículo automóvel roubado e a apreensão de vários objetos, nomeadamente um telemóvel iPhone, uma coluna de som e uma powerbank.
O detido foi presente ao primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Viseu, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.