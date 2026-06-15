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Homem fica com pulseira eletrónica após ameaçar e tentar agredir a mãe em Vimioso

Um homem de 39 anos foi detido pela GNR por suspeitas de violência doméstica contra a mãe, em Vimioso. O tribunal aplicou-lhe pulseira eletrónica e proibiu qualquer contacto com a vítima
Redação
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Homem fica com pulseira eletrónica após ameaçar e tentar agredir a mãe em Vimioso

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Um homem de 39 anos ficou sujeito a vigilância eletrónica depois de ter sido detido pela GNR por suspeitas de violência doméstica contra a mãe, no concelho de Vimioso, distrito de Bragança.

Segundo informou a Guarda Nacional Republicana (GNR) esta segunda-feira, a detenção ocorreu na quinta-feira, na sequência de uma denúncia relacionada com um alegado caso de violência doméstica.

De acordo com a força de segurança, os militares deslocaram-se de imediato ao local e apuraram que o suspeito, durante uma discussão familiar, ameaçou a mãe e tentou agredi-la fisicamente.

Perante os factos recolhidos, o homem foi detido e presente, na sexta-feira, ao Tribunal Judicial de Miranda do Douro para primeiro interrogatório judicial.

Como medida de coação, o tribunal determinou a aplicação de pulseira eletrónica, obrigando o suspeito a manter-se afastado da residência da vítima. Ficou ainda proibido de contactar a mãe por qualquer meio.

A GNR aproveitou para recordar que a violência doméstica é um crime público, sublinhando que a sua prevenção e combate dependem também da denúncia por parte da comunidade.

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"Denunciar é uma responsabilidade coletiva", reforça a Guarda, apelando à comunicação às autoridades de situações de violência doméstica ou de suspeitas da sua ocorrência.

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