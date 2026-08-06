Homem espancado em Gondomar durante assalto. Ladrões roubam três barras de ouro avaliadas em mais de 340 mil euros

Um homem de 40 anos foi violentamente agredido durante um assalto em São Cosme, Gondomar. Três suspeitos roubaram três barras de ouro de um quilograma, dinheiro e outros bens, provocando um prejuízo superior a 342 mil euros

Um homem de 40 anos foi vítima de um violento assalto, esta quinta-feira, em São Cosme, Gondomar, depois de ter sido agredido por três homens que lhe roubaram três barras de ouro, dinheiro e vários bens pessoais.

De acordo com a TVI e a CNN Portugal, a vítima foi surpreendida por três suspeitos, que recorreram à força física para concretizar o roubo, desferindo vários golpes no rosto.

Um dos alegados assaltantes falava com sotaque brasileiro, enquanto os outros dois comunicavam em português.

Prejuízo ultrapassa os 342 mil euros

Durante o assalto, os suspeitos apoderaram-se da mochila da vítima, onde se encontravam um telemóvel, um computador portátil, entre 500 e 1.000 euros em dinheiro e três barras de ouro de um quilograma cada.

Cada barra está avaliada em cerca de 114 mil euros, o que eleva o valor do ouro roubado para aproximadamente 342 mil euros, sem contabilizar o restante material furtado.

Após o assalto, os três homens colocaram-se em fuga e continuam por localizar.

Vítima recusou assistência hospitalar

Apesar das agressões, o homem sofreu apenas escoriações no sobrolho esquerdo e no lábio, tendo recusado transporte e assistência hospitalar.

Segundo as informações disponíveis, a vítima acredita que poderia estar a ser seguida antes do ataque, admitindo que os assaltantes conheciam os bens que transportava.

A investigação foi entregue à Polícia de Segurança Pública (PSP), que procura agora identificar os autores do roubo e apurar as circunstâncias em que foi preparada a ação criminosa.