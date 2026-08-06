Homem espancado em Gondomar durante assalto. Ladrões roubam três barras de ouro avaliadas em mais de 340 mil euros

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Um homem de 40 anos foi vítima de um violento assalto, esta quinta-feira, em São Cosme, Gondomar, depois de ter sido agredido por três homens que lhe roubaram três barras de ouro, dinheiro e vários bens pessoais.
De acordo com a TVI e a CNN Portugal, a vítima foi surpreendida por três suspeitos, que recorreram à força física para concretizar o roubo, desferindo vários golpes no rosto.
Um dos alegados assaltantes falava com sotaque brasileiro, enquanto os outros dois comunicavam em português.
Prejuízo ultrapassa os 342 mil euros
Durante o assalto, os suspeitos apoderaram-se da mochila da vítima, onde se encontravam um telemóvel, um computador portátil, entre 500 e 1.000 euros em dinheiro e três barras de ouro de um quilograma cada.
Cada barra está avaliada em cerca de 114 mil euros, o que eleva o valor do ouro roubado para aproximadamente 342 mil euros, sem contabilizar o restante material furtado.
Após o assalto, os três homens colocaram-se em fuga e continuam por localizar.
Vítima recusou assistência hospitalar
Apesar das agressões, o homem sofreu apenas escoriações no sobrolho esquerdo e no lábio, tendo recusado transporte e assistência hospitalar.
Segundo as informações disponíveis, a vítima acredita que poderia estar a ser seguida antes do ataque, admitindo que os assaltantes conheciam os bens que transportava.
A investigação foi entregue à Polícia de Segurança Pública (PSP), que procura agora identificar os autores do roubo e apurar as circunstâncias em que foi preparada a ação criminosa.