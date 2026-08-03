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Homem esfaqueado após discussão de trânsito junto ao Hospital Militar do Porto

Um homem de 55 anos ficou ferido esta segunda-feira na sequência de uma agressão com arma branca, na Avenida da Boavista, no Porto. O suspeito fugiu e está a ser procurado pela PSP
Redação
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Homem esfaqueado após discussão de trânsito junto ao Hospital Militar do Porto

O que significa o pano branco na janela do carro e o que diz a lei em Portugal?

Um homem de 55 anos ficou ferido esta segunda-feira depois de ter sido agredido com uma arma branca na Avenida da Boavista, no Porto, junto ao Hospital Militar, na sequência de uma discussão relacionada com questões de trânsito.

De acordo com a CNN Portugal, o conflito entre os dois condutores escalou para agressões, tendo a vítima sido atingida com vários golpes.

Apesar dos ferimentos, o homem conseguiu deslocar-se pelos próprios meios até ao Centro Hospitalar de Gaia/Espinho, onde pediu assistência médica. A vítima apresenta lesões num braço, numa perna e na zona abdominal, encontrando-se a receber tratamento.

O alegado agressor colocou-se em fuga após o ataque e, até ao momento, a sua identidade e paradeiro permanecem desconhecidos.

A investigação foi entregue à PSP, que está a recolher elementos para apurar as circunstâncias da agressão e identificar o autor do esfaqueamento. As autoridades procuram agora localizar o suspeito e esclarecer a sequência dos acontecimentos que levou ao ataque.

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