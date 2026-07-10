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Homem encontrado morto numa casa no Cacém. Mulher estava trancada na casa de banho

Uma fuga de gás detetada na habitação obrigou à evacuação do prédio e ao corte da rua. Durante a operação de socorro, as autoridades encontraram uma mulher trancada na casa de banho, que acabou por ser transportada para o hospital para apoio psicológico.
Redação
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Homem encontrado morto numa casa no Cacém. Mulher estava trancada na casa de banho

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Um homem foi encontrado morto esta sexta-feira numa habitação no Cacém, concelho de Sintra, numa ocorrência que mobilizou bombeiros, PSP e outros meios de socorro. A intervenção das autoridades acabou por revelar uma fuga de gás no interior da casa, levando à evacuação preventiva do prédio.

De acordo com o Correio da Manhã, os operacionais detetaram um intenso cheiro a gás proveniente da cozinha quando entraram na habitação, tendo sido imediatamente acionadas as medidas de segurança para proteger os restantes moradores.

Mulher encontrada na casa de banho

Durante a operação foi também encontrada uma mulher trancada na casa de banho da habitação.

A mulher recebeu assistência no local e foi posteriormente transportada para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, na Amadora, devido à inalação de gás e por necessitar de apoio psicológico.

As circunstâncias em que se encontrava trancada não foram, para já, esclarecidas.

Autoridades investigam o caso

O alerta foi dado à PSP cerca das 10h30.

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Belas e dos Bombeiros de Agualva-Cacém, que asseguraram as operações de socorro e eliminaram a fuga de gás.

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As circunstâncias da morte do homem estão agora a ser investigadas pelas autoridades.

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Fuga de Gás
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