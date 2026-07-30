Homem encontrado morto numa casa em Lisboa. Suspeito foi detido após ser descoberto escondido num quarto

A vítima estava na casa de banho, com sinais de violência, e um segundo homem, que alegou ter agido em legítima defesa, acabou por ser detido.

Um homem morreu na noite de quarta-feira, em Lisboa, depois de ter sido encontrado ensanguentado na casa de banho da habitação onde residia.

O alerta foi dado pelas 22h45 para uma abertura de porta com socorro. Quando chegaram ao local, os Sapadores Bombeiros de Lisboa encontraram a vítima em estado crítico e iniciaram de imediato manobras de reanimação, que acabaram por não ter sucesso.

Suspeito estava escondido num quarto

Durante a intervenção, foi encontrado um segundo homem escondido num dos quartos da habitação.

Segundo avançou o Correio da Manhã, quando foi confrontado pelas autoridades, o suspeito afirmou que "apenas se ter defendido". O homem acabou por ser detido.

PSP e PJ investigam o caso

A PSP esteve no local e a investigação passou para a Polícia Judiciária, que procura agora esclarecer as circunstâncias em que ocorreram os factos e apurar a eventual responsabilidade criminal do detido.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram a identidade da vítima nem revelaram mais detalhes sobre a relação entre os dois homens.