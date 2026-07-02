Homem encontrado morto no banco da frente de automóvel na Amadora

O alerta foi dado por um popular.

Um homem foi encontrado morto no banco da frente de um automóvel, esta quinta-feira, na Rua D. Filipa de Lencastre, na Amadora.

De acordo com o Correio da Manhã, o alerta foi dado cerca das 08h23 por um popular.

O homem, com cerca de 50 anos, não apresentava ferimentos, mas o óbito terá sido declarado no local.

As causas da morte permanecem, até ao momento, desconhecidas.