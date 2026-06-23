Homem encontrado morto em embarcação ao largo de Aveiro

Vítima, de nacionalidade búlgara, foi encontrada sem sinais vitais numa embarcação de recreio que navegava a cerca de 13 quilómetros da costa. Autoridades desconhecem, para já, as causas da morte.

Um homem de 73 anos morreu esta terça-feira a bordo de uma embarcação de recreio ao largo de Aveiro. A vítima, de nacionalidade búlgara, foi encontrada sem sinais vitais quando as equipas de socorro chegaram ao local.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido pelas 07h09 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), tendo sido de imediato mobilizados meios da Estação Salva-Vidas de Aveiro e do Comando Local da Polícia Marítima de Aveiro.

A embarcação, com bandeira das Ilhas Marshall, encontrava-se a cerca de sete milhas náuticas da entrada do porto de Aveiro, o equivalente a aproximadamente 13 quilómetros da costa.

Embarcação tinha avaria no leme

À chegada das equipas de socorro, foi confirmado que o homem não apresentava sinais vitais. As autoridades verificaram ainda que a embarcação apresentava uma avaria no leme.

Por razões de segurança para a navegação e para os restantes tripulantes, a Estação Salva-Vidas de Aveiro realizou o transporte da embarcação até à entrada do porto de Aveiro.

A operação contou também com a participação de elementos dos Bombeiros Voluntários de Aveiro e da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR.

Corpo encaminhado para perícia médico-legal

O auto de verificação do óbito foi realizado pela Delegada de Saúde de Ílhavo. Após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado pelos bombeiros para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Vouga.

As circunstâncias da morte permanecem por esclarecer. O Comando Local da Polícia Marítima de Aveiro ficou responsável pelo registo da ocorrência.