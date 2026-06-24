segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Homem encontrado morto em casa da filha na Marinha Grande. Vizinhos ouviram discussão horas antes

Vítima foi encontrada com hematomas no corpo depois de uma alegada discussão com o genro. Polícia Judiciária está a investigar o caso e aguarda o resultado da autópsia.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Homem encontrado morto em casa da filha na Marinha Grande. Vizinhos ouviram discussão horas antes

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

Relacionados

Discussão em restaurante termina com ameaças com arma e funcionários agredidos no Parque das Nações

A discussão terá começado pelo impedimento de usufruir da esplanada enquanto o restaurante estivesse fechado.
Discussão em restaurante termina com ameaças com arma e funcionários agredidos no Parque das Nações

Valpaços. Madrasta que alegadamente matou criança de oito anos arrisca pena máxima de prisão

O motivo estará relacionado com uma discussão e posterior rutura da relação com o pai de Lara.
Valpaços. Madrasta que alegadamente matou criança de oito anos arrisca pena máxima de prisão

Discussão entre primas termina em tragédia. Mulher morre após ser esfaqueada em Sintra

A suspeita recorreu a uma arma branca e atingiu a própria prima. O óbito foi declarado no local.
Discussão entre primas termina em tragédia. Mulher morre após ser esfaqueada em Sintra

Um homem de 72 anos foi encontrado morto numa habitação na Marinha Grande, depois de uma alegada discussão familiar com o genro. O caso, inicialmente comunicado como uma morte súbita, acabou por levantar suspeitas devido aos sinais encontrados no corpo da vítima.

Segundo o Correio da Manhã, os hematomas detetados levaram a PSP a solicitar a intervenção da Polícia Judiciária, que assumiu a investigação para apurar as circunstâncias da morte.

O homem foi encontrado em casa da filha na terça-feira à tarde. O alerta inicial apontava para uma morte por causas naturais, mas os indícios encontrados no local motivaram uma nova avaliação da situação.

Vizinhos ouviram discussão horas antes

De acordo com relatos de moradores da zona, citados pelo Correio da Manhã, terão sido ouvidos sons compatíveis com uma discussão pelas 10h00, várias horas antes da chegada dos meios de socorro, que ocorreu cerca das 15h00.

As autoridades estarão agora a tentar reconstruir os acontecimentos que antecederam a morte do homem de 72 anos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Duas pessoas foram conduzidas para interrogatório pela Polícia Judiciária, mas, até ao momento, não foram registadas detenções.

A investigação permanece em curso, estando as autoridades a aguardar o resultado da autópsia, que deverá ajudar a determinar a causa da morte.

Temas

Marinha Grande
Discussão Familiar
Investigação Polícia
Genro
Óbito

Leia também

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Recebeu uma SMS em nome do SNS 24 a exigir um pagamento? Ministério da Saúde deixa novo alerta

As mensagens alegam falsas dívidas ao Estado e pedem um pagamento urgente em 48 horas. O Ministério da Saúde garante que se trata de uma fraude e explica o que deve fazer se receber este tipo de SMS
Recebeu uma SMS em nome do SNS 24 a exigir um pagamento? Ministério da Saúde deixa novo alerta

Taxa turística na Nazaré entra em vigor a 1 de setembro. Saiba quem fica isento

A Câmara da Nazaré vai começar a cobrar uma taxa turística de um euro por noite a partir de 1 de setembro. A medida aplica-se à generalidade dos alojamentos turísticos e surge para ajudar a suportar os custos do impacto do turismo nas infraestruturas e serviços municipais
Taxa turística na Nazaré entra em vigor a 1 de setembro. Saiba quem fica isento

Mais vistos

Destaques