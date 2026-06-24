Homem encontrado morto em casa da filha na Marinha Grande. Vizinhos ouviram discussão horas antes

Vítima foi encontrada com hematomas no corpo depois de uma alegada discussão com o genro. Polícia Judiciária está a investigar o caso e aguarda o resultado da autópsia.

Um homem de 72 anos foi encontrado morto numa habitação na Marinha Grande, depois de uma alegada discussão familiar com o genro. O caso, inicialmente comunicado como uma morte súbita, acabou por levantar suspeitas devido aos sinais encontrados no corpo da vítima.

Segundo o Correio da Manhã, os hematomas detetados levaram a PSP a solicitar a intervenção da Polícia Judiciária, que assumiu a investigação para apurar as circunstâncias da morte.

O homem foi encontrado em casa da filha na terça-feira à tarde. O alerta inicial apontava para uma morte por causas naturais, mas os indícios encontrados no local motivaram uma nova avaliação da situação.

Vizinhos ouviram discussão horas antes

De acordo com relatos de moradores da zona, citados pelo Correio da Manhã, terão sido ouvidos sons compatíveis com uma discussão pelas 10h00, várias horas antes da chegada dos meios de socorro, que ocorreu cerca das 15h00.

As autoridades estarão agora a tentar reconstruir os acontecimentos que antecederam a morte do homem de 72 anos.

Duas pessoas foram conduzidas para interrogatório pela Polícia Judiciária, mas, até ao momento, não foram registadas detenções.

A investigação permanece em curso, estando as autoridades a aguardar o resultado da autópsia, que deverá ajudar a determinar a causa da morte.