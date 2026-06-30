Suspeito aproveitou ausência da irmã cuidadora para abusar da mãe de 92 anos, diz MP

O Ministério Público acusa o arguido de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, agressões e coação. A vítima é uma idosa com demência e Alzheimer, totalmente dependente de terceiros.

Um homem de 48 anos ficou em prisão preventiva na Madeira após ser apresentado a primeiro interrogatório judicial pelo Ministério Público, por suspeitas da prática de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, ofensas à integridade física simples e coação.

Segundo um comunicado da Procuradoria da Comarca da Madeira, o arguido, residente no Porto da Cruz, é suspeito de ter cometido os atos contra a própria mãe, de 92 anos, que é “totalmente dependente de terceiros e portadora de demência e Alzheimer”.

O caso está a ser investigado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santa Cruz, com o Ministério Público a ser coadjuvado pela Polícia Judiciária.

Suspeito terá aproveitado ausência da irmã cuidadora

De acordo com o Ministério Público, o homem terá aproveitado a ausência da irmã, que é a cuidadora da mãe de ambos, para cometer os atos de que é suspeito.

A situação terá sido descoberta quando a irmã regressou ao local e terá surpreendido o arguido. Após ser confrontado, o homem terá reagido com ameaças e agressões contra a familiar, levando à intervenção da PSP.

O Ministério Público refere ainda que, perante a incapacidade da vítima para compreender o alcance e significado do exercício do direito de queixa e na ausência de um representante legal, assumiu a titularidade desse direito “por o interesse desta assim o aconselhar, principalmente para sua proteção”.

Processo está em segredo de justiça

Após o primeiro interrogatório judicial, foi aplicada ao arguido a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

O inquérito permanece em segredo de justiça e continua a decorrer no DIAP de Santa Cruz, estando a investigação a cargo do Ministério Público com apoio da Polícia Judiciária.