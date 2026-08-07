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Homem e mulher encontrados mortos na casa de banho numa habitação em Sintra. PJ já está a investigar

Vestígios de sangue na porta da habitação deram o alerta para uma ocorrência que acabou por revelar um cenário trágico. O caso poderá tratar-se de um crime passional.
Redação
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Homem e mulher encontrados mortos na casa de banho numa habitação em Sintra. PJ já está a investigar

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Um homem de 29 anos e uma mulher de 32 foram encontrados mortos, esta quinta-feira, no interior de uma habitação em Armés, no concelho de Sintra. Segundo o Correio da Manhã, o caso pode tratar-se de um crime passional.

O alerta foi dado pelas 13h16, depois de terem sido detetados vestígios de sangue na maçaneta da porta da residência, o que levou à mobilização dos meios de emergência e das autoridades. Quando chegaram à habitação, os corpos das duas vítimas foram encontrados na casa de banho.

Segundo o mesmo jornal, terá sido utilizada uma arma branca.

Foram acionados os Bombeiros de Montelavar, uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Amadora e elementos da GNR de Pêro Pinheiro e da GNR de Sintra, que isolaram a área para permitir o trabalho das autoridades judiciárias. Face ao impacto da ocorrência, foi também ativada a equipa de psicólogos do INEM para prestar apoio.

PJ investiga circunstâncias das mortes

A investigação passou entretanto para a alçada da Polícia Judiciária, responsável pela recolha de prova e pela realização das primeiras diligências no local.

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Até ao momento, as autoridades não divulgaram oficialmente a identidade das vítimas nem esclareceram a relação existente entre ambas. Também não foram revelados pormenores sobre a cronologia dos acontecimentos.

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Crime Passional
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