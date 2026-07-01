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Homem detido por violar colega de trabalho no interior de viatura no Porto fica em prisão preventiva

A vítima necessitou de assistência médica hospitalar.
Redação
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Homem detido por violar colega de trabalho no interior de viatura no Porto fica em prisão preventiva

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Um homem de 59 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática dos crimes de violação, ofensa à integridade física e furto qualificado contra uma colega de trabalho, de 52 anos, no Porto.

Em comunicado a PJ revela que tudo aconteceu no interior do carro da vítima na zona da Pasteleira.

Na sequência das agressões, a mulher necessitou de receber assistência médica hospitalar, tendo sido igualmente submetida às respetivas perícias médico-legais, essenciais para a investigação em curso.

Prisão preventiva decretada

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal determinado a aplicação da medida de coação mais gravosa.

De acordo com a PJ, o arguido ficará em prisão preventiva enquanto não reunir condições para cumprir prisão domiciliária com vigilância eletrónica.

Além disso, foi-lhe ainda imposta a proibição de contactar a vítima através de qualquer meio.

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