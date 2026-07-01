Homem detido por violar colega de trabalho no interior de viatura no Porto fica em prisão preventiva

Um homem de 59 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática dos crimes de violação, ofensa à integridade física e furto qualificado contra uma colega de trabalho, de 52 anos, no Porto.

Em comunicado a PJ revela que tudo aconteceu no interior do carro da vítima na zona da Pasteleira.

Na sequência das agressões, a mulher necessitou de receber assistência médica hospitalar, tendo sido igualmente submetida às respetivas perícias médico-legais, essenciais para a investigação em curso.

Prisão preventiva decretada

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal determinado a aplicação da medida de coação mais gravosa.

De acordo com a PJ, o arguido ficará em prisão preventiva enquanto não reunir condições para cumprir prisão domiciliária com vigilância eletrónica.

Além disso, foi-lhe ainda imposta a proibição de contactar a vítima através de qualquer meio.