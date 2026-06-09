Homem detido por matar colega de trabalho com tiro na cabeça em obra no centro de Silves

Suspeito de 39 anos terá disparado contra a vítima após meses de desentendimentos relacionados com álcool e uma alegada dívida. Polícia Judiciária apreendeu a arma utilizada no crime.

A Polícia Judiciária deteve um homem de 39 anos suspeito de ter assassinado um colega de trabalho numa obra situada no centro da cidade de Silves, no Algarve. O crime ocorreu na tarde de 25 de maio e está a ser investigado pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão.

Segundo um comunicado da PJ, a vítima e o alegado agressor trabalhavam juntos no setor da construção civil desde o início deste ano. Ao longo dos últimos meses, terão surgido conflitos frequentes entre ambos, associados ao consumo excessivo de álcool e a uma alegada dívida que estaria por regularizar.

De acordo com a investigação, no dia do homicídio o suspeito deslocou-se à obra onde se encontrava a vítima, levando consigo uma arma de fogo pertencente a um familiar. A arma tinha sido previamente escondida numa garagem.

Após uma breve troca de palavras, o homem terá disparado contra a vítima, atingindo-a na zona lateral esquerda do crânio. O tiro provocou a morte imediata.

A Polícia Judiciária refere que as diligências realizadas permitiram reunir prova considerada robusta sobre a autoria do crime. A investigação culminou na localização e detenção do suspeito, bem como na apreensão da arma de fogo alegadamente utilizada e dos respetivos cartuchos.

O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Silves.