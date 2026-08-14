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Homem detido por abusar de menor de 13 anos em Marco de Canaveses. Suspeito era amigo da família

O indivíduo terá aproveitado a relação de confiança com a menor e os familiares para cometer os alegados abusos. Ficou em prisão preventiva.
Redação
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Homem detido por abusar de menor de 13 anos em Marco de Canaveses. Suspeito era amigo da família

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de nacionalidade estrangeira, de 44 anos, suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, em Marco de Canaveses.

Segundo a PJ, os factos terão ocorrido entre outubro de 2025 e agosto de 2026 e terão como vítima uma menor que tinha 13 anos quando os alegados abusos começaram.

A investigação teve origem numa denúncia apresentada pela mãe da jovem, que levou as autoridades a iniciar diligências para esclarecer as circunstâncias dos factos.

Suspeito era amigo da família

Em comunicado a PJ revela que o homem era amigo da família da vítima e mantinha uma relação de confiança com a menor e com os restantes elementos do agregado familiar.

A PJ suspeita que o homem terá utilizado essa proximidade e a influência que exercia sobre a jovem para cometer os alegados abusos.

Os crimes terão ocorrido sobretudo em momentos em que a menor se encontrava à guarda do suspeito, incluindo ocasiões em que frequentava ou permanecia durante a noite na residência do homem.

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Segundo a investigação, os comportamentos abusivos terão ocorrido de forma repetida e com uma alegada escalada na gravidade e frequência dos atos ao longo do período investigado.

A Polícia Judiciária do Norte desenvolveu um conjunto de diligências destinadas a perceber o contexto em que os alegados crimes teriam ocorrido e a recolher elementos de prova.

Homem não tinha antecedentes criminais

O homem foi detido na sequência da investigação. Depois da detenção, foi apresentado à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, momento em que foram avaliados os indícios existentes e determinadas as medidas de coação consideradas adequadas.

O tribunal decidiu aplicar ao suspeito a medida de prisão preventiva.

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Marco de Canaveses
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Abuso
Menor de 13 anos
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