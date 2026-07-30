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Homem detido em Viseu por abusar sexualmente da filha de 12 anos

Suspeito de 31 anos ficou em prisão preventiva depois de a menina ter relatado os abusos na escola.
Redação
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Homem detido em Viseu por abusar sexualmente da filha de 12 anos

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A Polícia Judiciária deteve um homem de 31 anos suspeito de vários crimes de abuso sexual contra a própria filha, uma menina de 12 anos, na zona de Viseu.

O caso chegou às autoridades depois de a criança ter contado os abusos a pessoas da comunidade escolar. Foi essa revelação que levou à apresentação de uma denúncia junto da Guarda Nacional Republicana, que acionou de imediato a Diretoria do Centro da PJ para dar início à investigação.

Após a detenção, o suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal decidido aplicar a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viseu, entidade responsável por conduzir as diligências seguintes do processo.

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Viseu
Detido
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Abuso Sexual
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