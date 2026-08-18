Homem detido em Vila Franca de Xira por suspeita de agredir os pais com faca

A PSP deteve dois homens por suspeita de violência doméstica na Grande Lisboa. Na Póvoa de Santa Iria, um homem de 50 anos terá agredido os pais com uma faca. Na Parede, outro suspeito, de 37 anos, terá agredido e ameaçado a companheira

Um homem de 50 anos foi detido pela PSP em Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira, por suspeita da prática do crime de violência doméstica, depois de alegadamente ter agredido os próprios pais com recurso a uma arma branca.

A ocorrência registou-se no dia 15 de agosto, na freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, depois de a PSP ter sido chamada a uma habitação devido a uma denúncia de agressões com uma faca no contexto familiar.

Segundo os elementos recolhidos pelos agentes no local, o suspeito terá atingido a mãe com golpes de faca no abdómen e no pescoço. O pai terá também ficado ferido num braço quando tentou impedir a continuação das agressões.

Os dois progenitores necessitaram de assistência médica hospitalar.

Após as agressões, o homem terá abandonado a residência numa viatura própria, deixando os familiares feridos no interior da habitação.

Suspeito regressou à residência e foi detido

A PSP desencadeou de imediato diligências para localizar e intercetar o suspeito.

Quando os polícias se preparavam para chegar ao local da ocorrência, avistaram o homem a regressar à residência, tendo procedido à sua interceção através de uma abordagem adequada ao nível de perigosidade associado à situação.

Durante a intervenção, os agentes observaram vestígios hemáticos nos braços do suspeito.

No interior da habitação, os polícias localizaram a faca que terá sido utilizada nas agressões. Foram também encontrados abundantes vestígios de sangue em várias divisões da residência.

O espaço foi preservado e isolado para permitir a realização de exames periciais por especialistas de polícia científica.

PSP apreendeu quatro facas

Durante a investigação, os agentes revistaram ainda a viatura utilizada pelo suspeito.

Foram encontradas e apreendidas três facas de arremesso, classificadas legalmente como armas proibidas, além da faca de cozinha alegadamente utilizada nas agressões.

O homem foi detido em flagrante delito, constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.

Depois de permanecer nas salas de detenção da PSP, foi encaminhado para apresentação à autoridade judiciária competente.

Outro homem detido por violência doméstica em Parede

Também no dia 15 de agosto, a PSP deteve um homem de 37 anos na Parede, no concelho de Cascais, por suspeita de violência doméstica.

De acordo com a Polícia, a vítima será a companheira do suspeito, que terá sido agredida na face, ameaçada e alvo da subtração de bens pessoais.

O homem foi detido pouco depois da alegada agressão. No momento da detenção, tinha ainda na sua posse diversos objetos pertencentes à vítima.

O suspeito foi conduzido às salas de detenção da PSP e posteriormente apresentado à autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.