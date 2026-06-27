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Homem detido em Portimão por tentar fazer exame de condução com documentos de outra pessoa

Suspeito, de 25 anos, foi apanhado em flagrante pela Polícia Judiciária quando tentava obter a carta de condução de forma fraudulenta. Tinha na sua posse documentos de identificação alheios.
Redação
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Homem detido em Portimão por tentar fazer exame de condução com documentos de outra pessoa
PJ

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Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Portimão, por suspeita de tentar realizar um exame de condução utilizando a identidade de outra pessoa.

A detenção ocorreu em flagrante delito e foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ, que investiga agora a alegada prática dos crimes de falsificação de documento e uso de documento de identificação alheio.

Suspeito queria obter carta de condução em nome de outra pessoa

Segundo a Polícia Judiciária, o homem pretendia realizar um exame de condução com o objetivo de conseguir obter, de forma fraudulenta, a Carta de Condução em nome de outra pessoa.

No momento da detenção, o suspeito tinha consigo os documentos correspondentes à identidade que estaria a utilizar indevidamente. Esses documentos foram apreendidos pelas autoridades.

A PJ não revelou se o exame chegou a ser realizado ou se a tentativa foi travada antes do início da prova.

Investigação continua após detenção em flagrante

A Polícia Judiciária informou que a investigação permanece em curso para apurar todas as circunstâncias do caso.

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O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Portimão.

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