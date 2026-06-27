Homem detido em Portimão por tentar fazer exame de condução com documentos de outra pessoa

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Portimão, por suspeita de tentar realizar um exame de condução utilizando a identidade de outra pessoa.
A detenção ocorreu em flagrante delito e foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ, que investiga agora a alegada prática dos crimes de falsificação de documento e uso de documento de identificação alheio.
Suspeito queria obter carta de condução em nome de outra pessoa
Segundo a Polícia Judiciária, o homem pretendia realizar um exame de condução com o objetivo de conseguir obter, de forma fraudulenta, a Carta de Condução em nome de outra pessoa.
No momento da detenção, o suspeito tinha consigo os documentos correspondentes à identidade que estaria a utilizar indevidamente. Esses documentos foram apreendidos pelas autoridades.
A PJ não revelou se o exame chegou a ser realizado ou se a tentativa foi travada antes do início da prova.
Investigação continua após detenção em flagrante
A Polícia Judiciária informou que a investigação permanece em curso para apurar todas as circunstâncias do caso.
O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação consideradas adequadas.
O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Portimão.