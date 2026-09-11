Homem detido em Lisboa por suspeita de cinco abusos sexuais contra menino de 9 anos

O suspeito, de 32 anos, vizinho da vítima e pessoa de confiança da família, ficou em prisão preventiva.

Um homem de 32 anos foi detido na segunda-feira, em Lisboa, por suspeita de ter cometido cinco crimes de abuso sexual contra um menino de 9 anos, seu vizinho, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a PJ, a criança era “especialmente vulnerável”, uma vez que o suspeito, cidadão estrangeiro a residir em Portugal há cerca de dois anos em situação irregular, era considerado uma pessoa de confiança pela família.

Essa relação, acrescenta a polícia, permitia ao suspeito ter “acesso facilitado à criança”.

Criança contou os factos ao pai

O caso foi conhecido depois de o menino ter contado ao pai o que alegadamente tinha acontecido.

A criança foi posteriormente encaminhada para acompanhamento clínico nas áreas de psicologia e pediatria. De acordo com a PJ, foi a psicóloga que acompanhou o menino quem denunciou diretamente o caso à Polícia Judiciária.

A investigação conduzida pela PJ permitiu recolher fortes indícios da prática de pelo menos cinco crimes de abuso sexual de crianças, considerados agravados.

Suspeito ficou em prisão preventiva

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Loures, no distrito de Lisboa.

O tribunal determinou a prisão preventiva como medida de coação, enquanto prossegue a investigação.

A criança e a família foram entretanto referenciadas para acompanhamento especializado de apoio à vítima.