Homem detido em Lisboa por suspeita de cinco abusos sexuais contra menino de 9 anos

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Um homem de 32 anos foi detido na segunda-feira, em Lisboa, por suspeita de ter cometido cinco crimes de abuso sexual contra um menino de 9 anos, seu vizinho, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).
Segundo a PJ, a criança era “especialmente vulnerável”, uma vez que o suspeito, cidadão estrangeiro a residir em Portugal há cerca de dois anos em situação irregular, era considerado uma pessoa de confiança pela família.
Essa relação, acrescenta a polícia, permitia ao suspeito ter “acesso facilitado à criança”.
Criança contou os factos ao pai
O caso foi conhecido depois de o menino ter contado ao pai o que alegadamente tinha acontecido.
A criança foi posteriormente encaminhada para acompanhamento clínico nas áreas de psicologia e pediatria. De acordo com a PJ, foi a psicóloga que acompanhou o menino quem denunciou diretamente o caso à Polícia Judiciária.
A investigação conduzida pela PJ permitiu recolher fortes indícios da prática de pelo menos cinco crimes de abuso sexual de crianças, considerados agravados.
Suspeito ficou em prisão preventiva
O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Loures, no distrito de Lisboa.
O tribunal determinou a prisão preventiva como medida de coação, enquanto prossegue a investigação.
A criança e a família foram entretanto referenciadas para acompanhamento especializado de apoio à vítima.