Homem detido e internado após agredir três pessoas, incluindo uma mulher grávida, por não ter sido atendido na Segurança Social

Um homem foi detido depois de ter alegadamente agredido várias pessoas na via pública, duas delas em condições vulneráveis, na sequência de uma situação ocorrida numa loja da Segurança Social onde não terá sido atendido.

Segundo avança o Jornal de Notícias, o incidente ocorreu nas Caldas da Rainha e começou no interior do estabelecimento, onde o indivíduo terá demonstrado desagrado por não ter conseguido ser atendido.

Após sair do edifício, o homem, de nacionalidade estrangeira com pedido de proteção internacional, terá iniciado um comportamento agressivo na via pública, acabando por agredir uma grávida e dois homens, com "murros e chapadas". Um desses homens estaria acompanhado pela sua mãe idosa.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local e acabou por deter o suspeito, colocando termo ao incidente.

Já no passado dia 2 de junho, o homem terá protagonizado outra situação semelhante. A PSP teve de intervir.

O detido encontra-se agora internado, após ser "apurado que sobre o detido pendia um mandado de detenção e condução, emitido pelo Juízo Local Criminal de Braga, destinado à retoma de internamento involuntário em serviço de psiquiatria", afirma o JN.