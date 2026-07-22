Homem desaparecido é encontrado morto numa ribeira em Olhão

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Um homem com cerca de 70 anos, que estava dado como desaparecido, foi encontrado morto esta terça-feira junto à ribeira de Marim, em Olhão.
O corpo foi localizado próximo da linha de água que atravessa a EN125, nas imediações da Zona Empresarial de Olhão, tendo sido mobilizados meios da GNR e dos Bombeiros de Olhão para proceder ao resgate.
Segundo avança o Correio da Manhã, a vítima seria utente de um lar e terá saído da instituição sem informar os responsáveis, acabando por ser dada como desaparecida.
As primeiras informações apontam para a possibilidade de o homem ter sofrido uma queda quando tentava atravessar a ribeira.
A GNR comunicou a ocorrência à Polícia Judiciária, mas, de acordo com a mesma publicação, não foram encontrados indícios de crime.
O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Faro, onde será realizada a autópsia que permitirá esclarecer as circunstâncias da morte.