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Homem desaparecido é encontrado morto numa ribeira em Olhão

A vítima, com cerca de 70 anos, estava desaparecida depois de alegadamente ter saído de um lar sem avisar. O corpo foi localizado junto à EN125 e as autoridades não encontraram, para já, indícios de crime.
Redação
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O corpo foi localizado próximo da linha de água que atravessa a EN125, nas imediações da Zona Empresarial de Olhão, tendo sido mobilizados meios da GNR e dos Bombeiros de Olhão para proceder ao resgate.

Segundo avança o Correio da Manhã, a vítima seria utente de um lar e terá saído da instituição sem informar os responsáveis, acabando por ser dada como desaparecida.

As primeiras informações apontam para a possibilidade de o homem ter sofrido uma queda quando tentava atravessar a ribeira.

A GNR comunicou a ocorrência à Polícia Judiciária, mas, de acordo com a mesma publicação, não foram encontrados indícios de crime.

O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Faro, onde será realizada a autópsia que permitirá esclarecer as circunstâncias da morte.

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