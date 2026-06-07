Homem desaparece no rio Guadiana e mobiliza grande operação de buscas em Mértola

Cidadão brasileiro, de 37 anos, estava a banhos quando pediu ajuda e desapareceu nas águas do Guadiana. Operação envolve meios marítimos, mergulhadores e militares da GNR.

As autoridades estão a realizar buscas no rio Guadiana para localizar um homem de 37 anos, de nacionalidade brasileira, que desapareceu este domingo na zona de Azenhas do Guadiana, no concelho de Mértola, distrito de Beja.

Segundo fontes da Proteção Civil e da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado às 12h48, desencadeando uma operação de socorro que mobiliza dezenas de elementos e vários meios aquáticos.

De acordo com informação avançada à agência Lusa por fonte do Comando Local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, entidade responsável pela coordenação das buscas, o homem encontrava-se a banhos quando a situação se complicou.

Homem pediu auxílio antes de desaparecer

As autoridades indicam que o cidadão brasileiro estava dentro de água quando terá pedido ajuda.

Pouco depois, desapareceu nas águas do rio Guadiana, levando ao imediato acionamento dos meios de emergência.

As circunstâncias do incidente ainda não são conhecidas, permanecendo em curso as operações para localizar o homem.

Operação mobiliza 20 operacionais

Nas buscas estão envolvidos 20 operacionais de várias entidades.

A Autoridade Marítima Nacional participa com oito elementos, apoiados por três motas de água e uma embarcação semirrígida.

Também estão no terreno os Bombeiros Voluntários de Mértola, com uma embarcação de apoio, uma equipa de mergulhadores de Serpa e cinco militares da GNR, acompanhados por dois veículos.

Buscas continuam no Guadiana

Os trabalhos decorrem numa zona do rio conhecida pela afluência de banhistas durante os meses mais quentes.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram novos desenvolvimentos sobre o paradeiro do homem, mantendo as operações de busca e salvamento em curso.

As equipas continuam concentradas na área onde o desaparecimento foi reportado, numa tentativa de localizar o cidadão brasileiro o mais rapidamente possível.