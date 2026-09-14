Homem desaparece no mar em Ílhavo. Autoridades realizam buscas

O alerta foi dado esta segunda-feira à tarde, na praia da Costa Nova, depois de um homem, com cerca de 40 anos, entrar no mar e deixar de ser visto. Estão em curso as operações de busca.

Um alerta relativo a um possível afogamento levou esta segunda-feira à mobilização de vários meios de emergência para a praia da Costa Nova, no concelho de Ílhavo, distrito de Aveiro.

De acordo com o Correio da Manhã, o homem, com cerca de 40 anos, encontrava-se na zona sul da praia quando entrou no mar. Pouco depois, deixou de se ver.

O alerta foi dado por volta das 16h00, tendo sido acionados meios para iniciar as buscas na zona marítima.

As operações de localização contam com a participação da Polícia Marítima de Aveiro e dos Bombeiros de Ílhavo.

Estão a ser utilizados meios náuticos, incluindo uma moto de água e embarcações, para procurar o homem ao longo da zona costeira.

No local esteve também uma equipa da VMER de Aveiro, preparada para prestar assistência caso o banhista seja localizado.