segunda-feira, 14 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mulheres às Direitas Inquérito de Verão Entrevistas
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Homem desaparece no mar em Ílhavo. Autoridades realizam buscas

O alerta foi dado esta segunda-feira à tarde, na praia da Costa Nova, depois de um homem, com cerca de 40 anos, entrar no mar e deixar de ser visto. Estão em curso as operações de busca.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Homem desaparece no mar em Ílhavo. Autoridades realizam buscas

Nova regra na Bélgica obriga fabricantes de cerveja a dizer que “o álcool é prejudicial à saúde”. Setor cervejeiro já contestou medida

Um alerta relativo a um possível afogamento levou esta segunda-feira à mobilização de vários meios de emergência para a praia da Costa Nova, no concelho de Ílhavo, distrito de Aveiro.

De acordo com o Correio da Manhã, o homem, com cerca de 40 anos, encontrava-se na zona sul da praia quando entrou no mar. Pouco depois, deixou de se ver.

O alerta foi dado por volta das 16h00, tendo sido acionados meios para iniciar as buscas na zona marítima.

As operações de localização contam com a participação da Polícia Marítima de Aveiro e dos Bombeiros de Ílhavo.

Estão a ser utilizados meios náuticos, incluindo uma moto de água e embarcações, para procurar o homem ao longo da zona costeira.

No local esteve também uma equipa da VMER de Aveiro, preparada para prestar assistência caso o banhista seja localizado.

Temas

Ílhavo
Homem
Desaparecido
Mar
Aveiro

Leia também

Homem desaparece no mar em Ílhavo. Autoridades realizam buscas

O alerta foi dado esta segunda-feira à tarde, na praia da Costa Nova, depois de um homem, com cerca de 40 anos, entrar no mar e deixar de ser visto. Estão em curso as operações de busca.
Homem desaparece no mar em Ílhavo. Autoridades realizam buscas

Greve de trabalhadores contra contratação de comentador paralisa emissões de rádios públicas francesas

As principais rádios da Radio France estão com emissões condicionadas devido a uma greve contra a contratação de Charles Sapin, da Valeurs actuelles. Os sindicatos contestam a presença do jornalista na France Inter e acusam a publicação de posições racistas e de extrema-direita
Greve de trabalhadores contra contratação de comentador paralisa emissões de rádios públicas francesas

Nova burla no WhatsApp afeta alguns iPhones. Saiba como se proteger

Os casos identificados mostram uma forma de ataque diferente das burlas habituais: as vítimas não tinham associado novos dispositivos nem clicado em links suspeitos, mas as suas contas começaram a enviar pedidos de dinheiro.
Nova burla no WhatsApp afeta alguns iPhones. Saiba como se proteger

Mais vistos

Destaques