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Homem de 94 anos morre atropelado por carrinha da Junta de Freguesia

Um homem de 94 anos morreu, na manhã deste domingo, depois de ter sido atropelado por uma carrinha da Junta de Freguesia de Arrifana, no concelho de Santa Maria da Feira. O acidente ocorreu na Avenida 5 de Outubro e está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR
Redação
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Homem de 94 anos morre atropelado por carrinha da Junta de Freguesia

Homem encontrado morto numa casa no Cacém. Mulher estava trancada na casa de banho

Um homem de 94 anos morreu este domingo na sequência de um atropelamento envolvendo uma carrinha da Junta de Freguesia de Arrifana, em Santa Maria da Feira.

O acidente ocorreu cerca das 10h20, na Avenida 5 de Outubro, confirmou fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Apesar das manobras de socorro realizadas no local, a vítima não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado ainda no local do acidente.

Para a ocorrência foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Arrifana, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santa Maria da Feira e militares da GNR.

As circunstâncias em que ocorreu o atropelamento serão agora apuradas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.

Após autorização das autoridades judiciais, o corpo da vítima será transportado para o Instituto de Medicina Legal para realização dos procedimentos legais.

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