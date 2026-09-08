Homem de 80 anos morre esmagado pelo próprio carro em Famalicão

Um homem de 80 anos morreu esta terça-feira em Joane, Famalicão, depois de ter sido esmagado pelo próprio carro. Segundo a Proteção Civil, a vítima estaria a tentar empurrar a viatura, que acabou por embater num automóvel estacionado.

Um homem de 80 anos morreu esta terça-feira depois de ter sido atropelado pelo próprio carro, na vila de Joane, concelho de Famalicão, distrito de Braga.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Ave, citada pela agência Lusa, a vítima estaria a tentar empurrar a viatura quando acabou por ficar "esmagada" pelo veículo.

O carro terá embatido num outro automóvel que se encontrava estacionado naquela zona da Rua da Liberdade.

O alerta para o acidente foi dado às 15:35.

Apesar da mobilização dos meios de socorro, o homem não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

Para a Rua da Liberdade, em Joane, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Famalicão, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Famalicão e militares da Guarda Nacional Republicana (GNR).

As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.