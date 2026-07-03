Homem de 71 anos detido por suspeitas de abuso sexual e ameaças com arma de fogo contra uma jovem em Vila Real

As autoridades tomaram conta do caso no passado mês de junho, após denúncia da vítima.

Um homem de 71 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real por suspeitas da prática de “ilícitos de índole sexual e contra a liberdade pessoal” contar uma jovem que residia na mesma rua.

Em comunicado, as autoridades referem que foi quando a vítima foi obrigada a abandonar a sua residência, que o arguido ter-lhe-á disponibilizado guarida, “vindo a sujeitá-la a atos sexuais de relevo e a ameaçá-la com arma de fogo”.

As autoridades tomaram conta do caso no passado mês de junho, após denúncia da vítima.

O detido será presente a interrogatório judicial no Tribunal de Alijó, para posterior aplicação das medidas de coação adequadas.

O inquérito titulado está ao cargo da Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Alijó.