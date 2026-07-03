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Homem de 71 anos detido por suspeitas de abuso sexual e ameaças com arma de fogo contra uma jovem em Vila Real

As autoridades tomaram conta do caso no passado mês de junho, após denúncia da vítima.
Redação
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Homem de 71 anos detido por suspeitas de abuso sexual e ameaças com arma de fogo contra uma jovem em Vila Real

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Um homem de 71 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real por suspeitas da prática de “ilícitos de índole sexual e contra a liberdade pessoal” contar uma jovem que residia na mesma rua.

Em comunicado, as autoridades referem que foi quando a vítima foi obrigada a abandonar a sua residência, que o arguido ter-lhe-á disponibilizado guarida, “vindo a sujeitá-la a atos sexuais de relevo e a ameaçá-la com arma de fogo”.

As autoridades tomaram conta do caso no passado mês de junho, após denúncia da vítima.

O detido será presente a interrogatório judicial no Tribunal de Alijó, para posterior aplicação das medidas de coação adequadas.

O inquérito titulado está ao cargo da Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Alijó.

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