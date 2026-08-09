Homem de 70 anos mata ex-mulher e suicida-se na Trofa: estava proibido de se aproximar da vítima

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Uma mulher de 65 anos foi morta pelo ex-marido, de 70, na Trofa, Porto. O agressor suicidou-se com a mesma arma utilizada no crime.
O homem, com antecedentes por violência doméstica, estaria já proibido de se aproximar da vítima após o fim do relacionamento, que foi incapaz de aceitar. Os dois estavam separados há cerca de um ano e a mulher já teria um novo companheiro.
Horas antes do crime, o agressor foi visto na zona da habitação da vítima, e terá mesmo manifestado a intenção de cometer o crime.
Quando os meios de socorro, alertados pelos vizinhos, chegaram ao local, já não havia nada a fazer. As duas vítimas foram encontradas sem vida no jardim da habitação.
No local estiveram os bombeiros, a GNR e a Polícia Judiciária, além de uma equipa de psicólogos do INEM destinada aos familiares.