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Homem de 70 anos mata ex-mulher e suicida-se na Trofa: estava proibido de se aproximar da vítima

Horas antes do crime, o agressor foi visto na zona da habitação da vítima, e terá mesmo manifestado a intenção de cometer o crime.
Redação
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Homem de 70 anos mata ex-mulher e suicida-se na Trofa: estava proibido de se aproximar da vítima

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O homem, com antecedentes por violência doméstica, estaria já proibido de se aproximar da vítima após o fim do relacionamento, que foi incapaz de aceitar. Os dois estavam separados há cerca de um ano e a mulher já teria um novo companheiro. 

Horas antes do crime, o agressor foi visto na zona da habitação da vítima, e terá mesmo manifestado a intenção de cometer o crime.

Quando os meios de socorro, alertados pelos vizinhos, chegaram ao local, já não havia nada a fazer. As duas vítimas foram encontradas sem vida no jardim da habitação. 

No local estiveram os bombeiros, a GNR e a Polícia Judiciária, além de uma equipa de psicólogos do INEM destinada aos familiares.

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