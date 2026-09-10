Homem de 69 anos morre após ser picado por vespa asiática durante as vindimas em Felgueiras

A vítima era residente em Vila Verde, uma outra freguesia do concelho de Felgueiras, mas estava a ajudar familiares nas vindimas.

Um homem de 69 anos morreu na tarde desta quarta-feira na sequência de um picada de vespa asiática enquanto ajudava familiares nas vindimas, em Felgueiras.

Tudo aconteceu perto das 15h00. Os meios de socorro foram acionados às 14h39 para a rua do Amieiral, em Jugueiros, onde foram informados de uma queda. Mais tarde, já a caminho do local, perceberam que a vítima tinha sido picada por uma vespa asiática, uma espécie exótica invasora, cuja picada injeta mais veneno que as normais, o que aumenta a dor e o risco de reações alérgicas graves.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Felgueiras, Júlio Pereira, citado pelo Correio da Manhã , à chegada dos meios de socorro, o homem já estava em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado no local.

O corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Guimarães e a GNR continua a investigar as circunstâncias do caso.