Homem de 69 anos morre após ser picado por vespa asiática durante as vindimas em Felgueiras

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Um homem de 69 anos morreu na tarde desta quarta-feira na sequência de um picada de vespa asiática enquanto ajudava familiares nas vindimas, em Felgueiras.
Tudo aconteceu perto das 15h00. Os meios de socorro foram acionados às 14h39 para a rua do Amieiral, em Jugueiros, onde foram informados de uma queda. Mais tarde, já a caminho do local, perceberam que a vítima tinha sido picada por uma vespa asiática, uma espécie exótica invasora, cuja picada injeta mais veneno que as normais, o que aumenta a dor e o risco de reações alérgicas graves.
Segundo o comandante dos Bombeiros de Felgueiras, Júlio Pereira, citado pelo Correio da Manhã, à chegada dos meios de socorro, o homem já estava em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado no local.
O corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Guimarães e a GNR continua a investigar as circunstâncias do caso.