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Homem de 66 anos encontrado morto na praia da Lagoa de Albufeira

O corpo foi encontrado esta sexta-feira junto à linha de água, na praia da Lagoa de Albufeira Sul, em Sesimbra. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.
Redação
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Homem de 66 anos encontrado morto na praia da Lagoa de Albufeira

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O corpo de um homem de 66 anos foi encontrado na manhã desta sexta-feira junto à linha de água, na praia da Lagoa de Albufeira Sul, no concelho de Sesimbra, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As circunstâncias que estão na origem da morte são, para já, desconhecidas.

O alerta foi recebido pelas 06h45, através de um popular que se encontrava nas proximidades. Foram então mobilizados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Setúbal e dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra.

À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima realizaram as diligências necessárias. O delegado de saúde procedeu posteriormente à verificação do óbito.

Após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Sesimbra para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Setúbal.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi também acionado para prestar apoio aos familiares da vítima.

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