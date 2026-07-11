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Homem de 65 anos detido por importunação sexual durante transmissão de jogo da Seleção em Peniche

Suspeito terá aproveitado a concentração de pessoas para abordar várias jovens mulheres durante a transmissão pública de um jogo da Seleção Nacional de Futebol. A PSP diz que o homem é reincidente em comportamentos semelhantes
Redação
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Homem de 65 anos detido por importunação sexual durante transmissão de jogo da Seleção em Peniche

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Um homem de 65 anos foi detido pela PSP por suspeitas da prática do crime de importunação sexual durante a transmissão pública de um jogo da Seleção Nacional de Futebol, realizada na passada segunda-feira, em Peniche.

Segundo um comunicado do Comando Distrital de Leiria da PSP, o incidente ocorreu num espaço organizado pelo Município de Peniche, que reuniu um elevado número de espectadores para acompanhar o encontro da equipa das quinas.

De acordo com a investigação policial, o suspeito terá aproveitado a grande concentração de pessoas para se aproximar de várias jovens mulheres, encostando-se deliberadamente às vítimas e praticando atos de natureza sexual não consentidos. Em alguns casos, terá ainda apalpado as vítimas.

A PSP refere que o comportamento foi repetido diversas vezes ao longo do evento, provocando "elevado desconforto e perturbação" às mulheres visadas.

Além das vítimas identificadas, testemunhas relataram que o homem terá adotado a mesma conduta em relação a outras mulheres presentes no recinto, muitas das quais não se aperceberam de imediato do sucedido devido à elevada concentração de pessoas.

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PSP retirou suspeito do recinto

Após receber as denúncias, a PSP deslocou-se ao local e identificou um homem cujo comportamento correspondia às descrições fornecidas por vítimas e testemunhas.

Face à natureza dos factos, ao alegado comportamento persistente do suspeito e à presença de numerosas famílias e menores no recinto, os agentes procederam à sua retirada imediata do evento e conduziram-no para a Esquadra de Peniche.

Durante a revista de segurança, os polícias verificaram que o suspeito não usava roupa interior, circunstância que, segundo a PSP, poderá constituir um elemento relevante para a investigação por poder indiciar uma preparação para a prática dos comportamentos denunciados.

Vítima apresentou queixa e suspeito foi detido

Já na esquadra, uma das vítimas formalizou a denúncia e manifestou vontade de procedimento criminal.

Uma testemunha presencial foi igualmente ouvida pelos investigadores e corroborou os factos denunciados, permitindo reunir os elementos considerados necessários para a detenção do suspeito em flagrante delito.

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O homem foi notificado para comparecer no dia seguinte no Tribunal Judicial de Peniche, tendo o processo prosseguido para a fase de inquérito.

Segundo a PSP, o suspeito é reincidente neste tipo de comportamentos, existindo denúncias anteriores relacionadas com factos de natureza semelhante.

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PSP
Detenção
Importunação sexual
Peniche
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