Homem de 63 anos saiu de bicicleta há mais de um mês e nunca mais voltou: família exige que buscas sejam retomadas

Mais de um mês depois do desaparecimento, os familiares querem que as operações no Baixo Mondego sejam retomadas e já conseguiram reunir mais de 700 assinaturas numa petição pública dirigida à Presidência da República.

A família de um homem de 63 anos criou uma petição pública, que conta com mais de 700 assinaturas, para que as buscar por Pedro Paiva, desaparecido desde o dia 22 de julho, recomecem.

O que aconteceu?

O homem de 63 anos foi visto pela última vez em Montemor-o-Velho, onde residia. Terá saído da sua habitação para um passeio de bicicleta, segundo o Correio da Manhã , em direção à Figueira da Foz. No entanto, nunca mais voltou a casa.

A família deu de imediato o alerta, e as autoridades iniciaram as buscas no Baixo Mondego. No entanto, devido à falta de pistas, a operação foi suspensa. O caso foi entregue à Polícia Judiciária do Centro.

O que pede a família?

Os entes queridos de Pedro Paiva apelam à Presidência da República que intervenha junto das autoridades (GNR, PSP e Proteção Civil) da região para que possa obter respostas sobre o paradeiro do homem, considerando que as duas semanas de buscas foram insuficientes por não cobrirem “toda a área do Baixo Mondego”.