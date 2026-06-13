Homem de 54 anos morre após entrar no mar em Matosinhos na noite de sexta-feira

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Um homem de 54 anos morreu na noite desta sexta-feira após ter entrado na água do mar na praia do Cabo do Mundo, em Matosinhos, Porto.
O alerta para o desaparecimento foi dado por volta das 22h08, de acordo com a agência Lusa, que cita a Autoridade Marítima Nacional (AMN). No local esteve a Polícia Marítima e elementos da estação de salva-vidas de Leixões.
O corpo foi encontrado por pescadores que o avistaram junto às rochas na linha de maré. O óbito foi declarado no local pela equipa do INEM, segundo a AMN.