segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Homem de 54 anos morre após entrar no mar em Matosinhos na noite de sexta-feira

O corpo foi encontrado por pescadores que o avistaram junto às rochas na linha de maré.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Homem de 54 anos morre após entrar no mar em Matosinhos na noite de sexta-feira

"Espero que participe": Shakira deixa apelo a Luís Montenegro após tragédia na Venezuela

Relacionados

Idoso de 90 anos morre afogado em S. Martinho do Porto

Vítima estava com um grupo de idosos de uma instituição que fazia uma visita à praia.
Idoso de 90 anos morre afogado em S. Martinho do Porto

Jovem de 22 anos morre afogado na piscina de casa em Tábua

Autoridades estão a apurar circunstâncias da morte.
Jovem de 22 anos morre afogado na piscina de casa em Tábua

Um homem de 54 anos morreu na noite desta sexta-feira após ter entrado na água do mar na praia do Cabo do Mundo, em Matosinhos, Porto.

O alerta para o desaparecimento foi dado por volta das 22h08, de acordo com a agência Lusa, que cita a Autoridade Marítima Nacional (AMN). No local esteve a Polícia Marítima e elementos da estação de salva-vidas de Leixões.

O corpo foi encontrado por pescadores que o avistaram junto às rochas na linha de maré. O óbito foi declarado no local pela equipa do INEM, segundo a AMN.

Temas

Matosinhos
Porto
Praias
Óbito
INEM

Leia também

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Mais vistos

Destaques