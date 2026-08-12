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Homem de 48 anos detido por abuso sexual de criança de sete anos em Cascais

O suspeito é ainda investigado por violência doméstica contra uma pessoa idosa com quem vivia. Ficou em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial.
Redação
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 48 anos, fortemente indiciado pelos crimes de abuso sexual de crianças e violência doméstica, relacionados com situações que terão ocorrido numa residência em Cascais.

A detenção foi realizada no passado dia 8 de agosto pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo (DLVT) da PJ, na sequência de uma investigação que teve origem numa denúncia apresentada pela mãe de uma criança de sete anos à Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo a PJ, os factos terão ocorrido em contexto familiar e envolveram duas vítimas: uma criança de sete anos, residente numa habitação contígua à do suspeito, e uma pessoa idosa com quem o homem coabitava.

Criança terá sido vítima de abusos

De acordo com a investigação, o suspeito terá aproveitado a proximidade que mantinha com a criança para a sujeitar a atos sexuais de relevo. A PJ indica que o homem admitiu parcialmente a autoria dos atos que lhe são imputados.

"Na sequência das diligências investigatórias levadas a cabo pela Secção de Investigação de Crimes Sexuais da DLVT, foi possível recolher sólidos elementos probatórios que indiciam fortemente o arguido na prática dos crimes em questão.", pode ler-se em comunicado.

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Outra vítima terá sofrido violência física e verbal

Além da investigação relacionada com a criança, o homem é também suspeito de exercer violência sobre uma pessoa idosa com quem vivia.

Segundo a PJ, a conduta terá incluído comportamentos físicos e verbalmente agressivos, numa situação que terá evoluído para uma escalada de violência.

Os factos estão a ser investigados como um crime de violência doméstica.

A investigação permitiu, segundo as autoridades, reunir elementos suficientes para fundamentar a emissão de um mandado de detenção.

Detido fora de flagrante delito

O homem foi detido fora de flagrante delito e foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais.

Após o interrogatório, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

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