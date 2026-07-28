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Homem de 48 anos detido por abusar sexualmente da própria filha em Sesimbra

Os factos terão ocorrido ao longo de cerca de dois anos, em contexto familiar, no interior da residência onde pai e filha viviam. A vítima tem atualmente 15 anos.
Redação
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 48 anos por suspeitas da prática dos crimes de abuso sexual de crianças e abuso sexual de menor dependente agravados, alegadamente cometidos contra a própria filha, atualmente com 15 anos.

Em comunicado a PJ revela que a investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal e permitiu reunir fortes indícios da prática dos crimes, tendo a detenção sido efetuada fora de flagrante delito.

Abusos terão começado após a menor passar a viver com o pai

Segundo a PJ, os factos terão ocorrido ao longo de cerca de dois anos, em contexto familiar, no interior da residência onde pai e filha viviam.

A investigação aponta que os abusos se iniciaram pouco tempo depois de a menor ter passado a coabitar com o suspeito, após ter vindo do respetivo país de origem para viver em Portugal.

As autoridades referem ainda que os factos investigados envolvem diferentes práticas de natureza sexual, alegadamente praticadas de forma continuada durante esse período.

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