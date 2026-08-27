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Homem de 40 anos detido após atacar dois colegas de casa com arma branca em Portimão devido a "credos religiosos"

O suspeito terá desferido oito golpes em várias regiões do corpo da vítima, “algumas potencialmente letais”.
Redação
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Homem de 40 anos detido após atacar dois colegas de casa com arma branca em Portimão devido a "credos religiosos"

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Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia Judiciária por fortes suspeitas de ser o autor dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada de dois colegas de casa no passado dia 25 de agosto, em Lagoa, Portimão. 

De acordo com o comunicado das autoridades, o crime terá sido motivado por “credos religiosos”. “O agressor encetou uma discussão com uma das vítimas, um homem de 42 anos, que partilha a mesma habitação e divisão onde pernoitam”, explicaram ainda.

O suspeito terá desferido oito golpes em várias regiões do corpo da vítima, “algumas potencialmente letais”, incluindo no abdómen, tórax (com perfuração pulmonar) e zona cervical.

As agressões à segunda vítima, de 35 anos, aconteceram logo de seguida. O agressor dirigiu-se a um dos quartos na mesma residência, pontapeou a porta e proferiu “ameaças de forma audível”.

A vítima de 35 anos dirigiu-se ao exterior do quarto e, quando o questionou sobre o seu comportamento, o agressor desferiu-lhe golpes com a mesma arma branca na região esquerda do pescoço. Atingiu uma veia jugular interna e, apesar do abundante sangramento, continuou a agressão com mais quatro golpes na cervical e ombros.

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“Os ferimentos somente não resultaram em morte dado que as vítimas foram assistidas e intervencionadas prontamente em unidade hospitalar, carecendo, além de cirurgia urgente, de internamento em unidade de cuidados intensivos”, pode ler-se no comunicado. 

As autoridades realizaram as diligências necessárias à identificação do autor dos crimes e, após a recolha de provas, procederam à sua detenção. O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial para posterior aplicação das medidas de coação adequadas.

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Homicídio na forma tentada
Primeiro interrogatório judicial

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