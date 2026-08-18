Homem de 39 anos detido por matar o irmão mais velho à pancada nos Açores

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Um homem de 39 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter matado o irmão, de 47 anos, na sequência de uma discussão ocorrida numa residência em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores.
O caso aconteceu na madrugada do passado domingo e terá começado com uma discussão entre os dois irmãos, que viviam juntos há cerca de um ano na casa do pai. Segundo a investigação, a relação entre ambos vinha-se deteriorando devido a conflitos frequentes.
Em comunicado, a PJ refere ainda que os dois estavam associados a consumos habituais de álcool e estupefacientes.
Discussão acabou em agressões
Nessa manhã, o suspeito terá regressado a casa alegadamente embriagado, dando início a uma nova discussão com o irmão.
A troca de palavras acabou por evoluir para um confronto físico. Durante as agressões, a vítima terá sido atingida várias vezes com os punhos na zona do crânio e do tronco.
O homem de 47 anos tinha problemas de saúde crónicos.
A violência do confronto levou o pai dos dois irmãos a intervir e a pedir ajuda. A Polícia de Segurança Pública (PSP) e os meios de socorro foram chamados à residência, onde a vítima recebeu os primeiros cuidados médicos.
Apesar da assistência prestada, o homem teve de ser transportado para uma unidade hospitalar. Morreu poucos minutos depois.
Suspeito está indiciado por homicídio qualificado
Na sequência da investigação, a PJ deteve o irmão da vítima por estar "fortemente indiciado" pela prática de um crime de homicídio qualificado.
A detenção foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, que continua a apurar as circunstâncias concretas em que ocorreram as agressões.
O homem será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial. Será nessa fase que deverão ser determinadas as medidas de coação a aplicar.