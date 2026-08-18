Homem de 39 anos detido por matar o irmão mais velho à pancada nos Açores

Discussão entre os dois irmãos terá terminado em agressões violentas na madrugada de domingo, em Ponta Delgada. Vítima, de 47 anos, morreu no hospital poucos minutos depois de ser transportada.

Um homem de 39 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter matado o irmão, de 47 anos, na sequência de uma discussão ocorrida numa residência em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores.

O caso aconteceu na madrugada do passado domingo e terá começado com uma discussão entre os dois irmãos, que viviam juntos há cerca de um ano na casa do pai. Segundo a investigação, a relação entre ambos vinha-se deteriorando devido a conflitos frequentes.

Em comunicado, a PJ refere ainda que os dois estavam associados a consumos habituais de álcool e estupefacientes.

Discussão acabou em agressões

Nessa manhã, o suspeito terá regressado a casa alegadamente embriagado, dando início a uma nova discussão com o irmão.

A troca de palavras acabou por evoluir para um confronto físico. Durante as agressões, a vítima terá sido atingida várias vezes com os punhos na zona do crânio e do tronco.

O homem de 47 anos tinha problemas de saúde crónicos.

A violência do confronto levou o pai dos dois irmãos a intervir e a pedir ajuda. A Polícia de Segurança Pública (PSP) e os meios de socorro foram chamados à residência, onde a vítima recebeu os primeiros cuidados médicos.

Apesar da assistência prestada, o homem teve de ser transportado para uma unidade hospitalar. Morreu poucos minutos depois.

Suspeito está indiciado por homicídio qualificado

Na sequência da investigação, a PJ deteve o irmão da vítima por estar "fortemente indiciado" pela prática de um crime de homicídio qualificado.

A detenção foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, que continua a apurar as circunstâncias concretas em que ocorreram as agressões.

O homem será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial. Será nessa fase que deverão ser determinadas as medidas de coação a aplicar.