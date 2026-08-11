Homem de 34 anos entra em paragem cardiorrespiratória na praia e morre em Cascais

A vítima, de nacionalidade nepalesa, foi retirada da água pelos nadadores-salvadores, que iniciaram as manobras de reanimação. Homem acabou por morrer no hospital.

Um homem de 34 anos, de nacionalidade nepalesa, morreu esta segunda-feira, 10 de agosto, depois de ter entrado em paragem cardiorrespiratória na praia da Conceição, no concelho de Cascais.

O alerta foi dado pelas 16h00, depois de o nadador-salvador que se encontrava de serviço na praia ter detetado uma pessoa dentro de água, em "decúbito ventral", pode ler-se no comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As causas que estiveram na origem da ocorrência permanecem desconhecidas.

Nadadores-salvadores retiraram homem da água

Após o alerta, foram mobilizados vários meios de socorro para a praia da Conceição.

Elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, dos Bombeiros Voluntários de Cascais, da Polícia Municipal de Cascais e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM deslocaram-se para o local.

Quando chegaram, os meios de emergência encontraram a vítima já fora de água.

Os nadadores-salvadores tinham entretanto retirado o homem do mar e iniciado as manobras de reanimação, numa tentativa de o reverter da paragem cardiorrespiratória.

VMER deu continuidade às manobras

As manobras de reanimação prosseguiram até à chegada da equipa da VMER do INEM.

Os profissionais de saúde deram continuidade à assistência à vítima, enquanto os restantes meios permaneciam envolvidos na operação de socorro.

Apesar da intervenção das equipas presentes no local, o homem acabou por ser transportado pelos Bombeiros Voluntários de Cascais para uma unidade hospitalar.

Foi nessa unidade que viria a ser realizado o auto de verificação do óbito.

O caso ficou sob acompanhamento do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, que tomou conta da ocorrência.