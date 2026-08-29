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Homem de 30 anos detido por suspeita de provocar incêndio no quarto onde vivia em Lisboa

O fogo terá começado no colchão da cama, onde estavam algumas peças de roupa, colocando em risco os restantes moradores e todo o edifício.
Redação
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Homem de 30 anos detido por suspeita de provocar incêndio no quarto onde vivia em Lisboa

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Um homem de 30 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter provocado um incêndio no quarto onde residia, em Lisboa. O fogo ocorreu a 16 de agosto e terá sido iniciado através de uma chama direta no colchão da cama.

A investigação está a cargo da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que deteve, o suspeito por alegada prática de um crime de incêndio urbano em edifício.

Segundo a investigação, no momento em que o fogo foi provocado encontravam-se algumas peças de vestuário sobre o colchão.

Chamas provocaram danos no quarto

O incêndio provocou danos no espaço onde deflagrou, tanto devido à ação do calor como à deposição de fuligem.

Para além dos estragos materiais, a situação criou um risco para as pessoas que se encontravam dentro da habitação, segundo a PJ.

As chamas poderiam ainda ter-se propagado às restantes divisões da casa e, posteriormente, ao próprio edifício.

Edifício tinha estrutura maioritariamente em madeira

Um dos elementos considerados pela investigação foram as características do imóvel.

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Em comunicado a PJ revela que o edifício é estruturalmente constituído, em grande parte, por materiais em madeira, nomeadamente tabique.

Esta circunstância aumentava o risco de propagação do incêndio para outras zonas da habitação e para o restante edifício.

Suspeito vai ser ouvido por um juiz

O suspeito será agora presente ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, onde será submetido a primeiro interrogatório judicial na qualidade de arguido detido.

Será também nesse momento que serão determinadas as medidas de coação consideradas adequadas ao caso.

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