Homem de 29 anos morre após paragem cardiorespiratória junto a praia em Albufeira

A vítima foi encontrada inconsciente no restaurante de apoio à praia. Apesar das manobras de reanimação realizadas pelas equipas de emergência, o óbito acabou por ser declarado no local.

Um homem de 29 anos, de nacionalidade cabo-verdiana, morreu na tarde desta quinta-feira junto à praia das Belharucas, no concelho de Albufeira, depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória. As causas que estiveram na origem da situação ainda não são conhecidas.

Em comunicado a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revelou que o alerta foi dado cerca das 16h36 pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira. A vítima estava inconsciente no restaurante de apoio à praia.

Equipas de emergência tentaram reanimar a vítima

No local estiveram elementos do comando local da Polícia Marítima de Portimão, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e do INEM.

À chegada, os profissionais de saúde já se encontravam a realizar manobras de reanimação. Apesar dos esforços desenvolvidos, não foi possível reverter o estado clínico do homem, tendo o óbito sido confirmado pelo médico do INEM.

Corpo transportado para Portimão

Após autorização do Ministério Público, o corpo foi encaminhado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, onde serão realizados os procedimentos legais.

A Autoridade Marítima Nacional informou ainda que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi acionado para prestar apoio no âmbito da ocorrência.