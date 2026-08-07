sexta-feira, 07 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Homem de 29 anos morre após paragem cardiorespiratória junto a praia em Albufeira

A vítima foi encontrada inconsciente no restaurante de apoio à praia. Apesar das manobras de reanimação realizadas pelas equipas de emergência, o óbito acabou por ser declarado no local.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Homem de 29 anos morre após paragem cardiorespiratória junto a praia em Albufeira

Pais confiaram-lhe a filha de 15 anos para umas férias em Espanha. No regresso, um desabafo da jovem à amiga mudou tudo

Um homem de 29 anos, de nacionalidade cabo-verdiana, morreu na tarde desta quinta-feira junto à praia das Belharucas, no concelho de Albufeira, depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória. As causas que estiveram na origem da situação ainda não são conhecidas.

Em comunicado a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revelou que o alerta foi dado cerca das 16h36 pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira. A vítima estava inconsciente no restaurante de apoio à praia.

Equipas de emergência tentaram reanimar a vítima

No local estiveram elementos do comando local da Polícia Marítima de Portimão, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e do INEM.

À chegada, os profissionais de saúde já se encontravam a realizar manobras de reanimação. Apesar dos esforços desenvolvidos, não foi possível reverter o estado clínico do homem, tendo o óbito sido confirmado pelo médico do INEM.

Corpo transportado para Portimão

Após autorização do Ministério Público, o corpo foi encaminhado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, onde serão realizados os procedimentos legais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Autoridade Marítima Nacional informou ainda que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi acionado para prestar apoio no âmbito da ocorrência.

Temas

Praia das Belharucas
Albufeira
INEM
Polícia Marítima
Bombeiros

Leia também

Libertação de gases tóxicos em parque aquático deixa três pessoas hospitalizadas em Leiria

O incidente ocorreu durante uma operação de manutenção no sistema de tratamento da água do Mariparque, em Vieira de Leiria.
Libertação de gases tóxicos em parque aquático deixa três pessoas hospitalizadas em Leiria

Dedicou 15 anos à casa e à família. Tribunal decidiu que esse trabalho vale 45 mil euros

A Relação de Coimbra reconheceu que o trabalho doméstico e os cuidados prestados à filha do casal tiveram um valor económico e condenou um homem a indemnizar a ex-mulher. No acórdão, os juízes recordam ainda que a mulher abandonou a casa depois de ter sido responsabilizada pelo ex-marido pela morte da filha de ambos.
Dedicou 15 anos à casa e à família. Tribunal decidiu que esse trabalho vale 45 mil euros

Cerveja gera quase 37 euros em receita fiscal por cada euro arrecadado diretamente pelo setor

O setor cervejeiro gerou 36,86 euros de receita fiscal total por cada euro diretamente associado à sua atividade em 2024. As vendas cresceram 1,67% no primeiro semestre de 2026, impulsionadas pela cerveja sem álcool
Cerveja gera quase 37 euros em receita fiscal por cada euro arrecadado diretamente pelo setor

Mais vistos

Destaques