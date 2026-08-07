Homem de 29 anos detido por roubos a idosos em Mafra. É o segundo suspeito a ser detido este verão

Os militares da GNR cumpriram um mandado de busca domiciliária no concelho de Torres Vedras, onde localizaram o suspeito. O primeiro suspeito foi detido no final de junho.

Um homem de 29 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por suspeitas de envolvimento em vários roubos contra idosos no concelho de Mafra.

Em comunicado da GNR revela que a detenção ocorreu na passada terça-feira no âmbito de uma investigação já existente e que tinha levado, no final de junho, à detenção de um outro homem alegadamente relacionado com os mesmos crimes.

Busca domiciliária levou à detenção

No decorrer das diligências de investigação, os militares da GNR cumpriram um mandado de busca domiciliária no concelho de Torres Vedras, onde localizaram o suspeito.

Durante a operação foram apreendidas diversas peças de vestuário e calçado que, segundo a GNR, terão sido utilizadas na prática dos roubos e poderão constituir prova relevante para o desenvolvimento do processo de investigação.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Sintra, tendo o juiz determinado a aplicação da medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.