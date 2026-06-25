Homem de 25 anos detido pela PJ após ataque com x-ato no Barreiro

Tudo aconteceu durante a transmissão de um jogo de futebol na esplanada de um café, quando o suspeito atacou dois homens.

Um homem de 25 anos foi localizado e detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática de dois crimes de homicídio qualificado, na sequência de um ataque com um x-ato ocorrido no Barreiro no passado dia 16 de junho.

Em comunicado, a PJ revela que os factos aconteceram durante a transmissão de um jogo de futebol, na esplanada de um café.

O suspeito terá atacado dois homens, um de de 28 e outro de 21 anos, utilizando um x-ato. Uma das vítimas ficou gravamente ferida após ser atingida na zona do pescoço.

De acordo com as autoridades, na origem do conflito "estarão motivos fúteis".

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito à medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.