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Homem de 25 anos detido pela PJ após ataque com x-ato no Barreiro

Tudo aconteceu durante a transmissão de um jogo de futebol na esplanada de um café, quando o suspeito atacou dois homens.
Redação
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Homem de 25 anos detido pela PJ após ataque com x-ato no Barreiro

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Em comunicado, a PJ revela que os factos aconteceram durante a transmissão de um jogo de futebol, na esplanada de um café.

O suspeito terá atacado dois homens, um de de 28 e outro de 21 anos, utilizando um x-ato. Uma das vítimas ficou gravamente ferida após ser atingida na zona do pescoço.

De acordo com as autoridades, na origem do conflito "estarão motivos fúteis".

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito à medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

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