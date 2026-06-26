Homem de 24 anos detido por abusar sexualmente de criança ao cuidado da mãe

O abuso terá ocorrido quando a criança, atualmente com 13 anos, tinha entre 4 e 8 anos

Um homem de 24 anos foi detido na quinta-feira, em Lisboa, por suspeitas de ter abusado sexualmente de um menor de quem a sua mãe era cuidadora informal.

Em comunicado divulgado esta setxa-feira, a Polícia Judiciária (PJ) informou que os factos terão ocorrido quando a criança, atualmente com 13 anos, tinha entre 4 e 8 anos.

Na altura, “o suspeito tinha acesso facilitado ao menor”, uma vez que que a sua mãe era cuidadora informal da criança.

Em comunicado, a PJ detalha estar em causa o crime de abuso sexual de crianças agravado e que a investigação foi iniciada depois de a criança ter sido encaminhada para acompanhamento psicológico por ter evidenciado uma alteração de comportamento na escola, demonstrando “indicadores sugestivos de abuso sexual”.

A situação foi reportada pela escola à PJ, que, desenvolvida a investigação, confirmou a suspeita e identificou o autor do crime.

O homem encontra-se detido e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Loures para aplicação de medidas de coação.