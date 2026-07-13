Homem de 24 anos detido em Carcavelos por sequestrar e roubar dois menores de 15 anos

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Um homem de 24 anos foi detido pela PSP em Carcavelos, Cascais, por suspeitas de ter roubado e sequestrado dois menores de 15 anos.
Tudo aconteceu junto à estação ferroviária de Carcavelos, pelas 23h00 da passada quinta-feira. De acordo com o comunicado da PSP, o homem terá “subido para a traseira da bicicleta de um dos menores, agarrando-o pelo pescoço e, através de um golpe conhecido por ‘mata-leão’, obrigou-os a deslocarem-se para o exterior da estação ferroviária”.
As vítimas relataram que o ladrão remexeu “persistentemente” na sua bolsa, “fazendo crer que possuía uma arma”. Às vítimas, disse que tinha antecedentes criminais e que pertencia a um “grupo organizado de criminosos”.
Além de ter obrigado os menores a desbloquear os telemóveis e a fazerem o “reset” dos aparelhos, ordenou que levantassem 100 euros numa máquina multibanco. No entanto, sendo menores, um deles contactou o pai para lhe enviar dinheiro, o que deu a entender que este estaria a ser coagido.
Foram 30 minutos de sequestro. O ladrão terá roubado os dois telemóveis, avaliados em 720 euros, uns fones sem fio avaliados em 40 euros e quantias monetárias.
A PSP realizou as diligências necessárias para localizar o suspeito, que ficou em prisão preventiva.