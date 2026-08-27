Homem de 21 anos detido por suspeita de abuso sexual de criança em Fafe. A vítima tinha nove anos e era sua vizinha

O suspeito foi detido fora de flagrante delito e terá admitido os factos durante o interrogatório. O tribunal aplicou medidas de coação que incluem a proibição de contacto com menores sem supervisão de um adulto

Um homem de 21 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática de crimes de abuso sexual de crianças. A vítima é uma criança de nove anos, que era sua vizinha.

A detenção, realizada através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, aconteceu esta terça-feira, 25 de agosto, fora de flagrante delito, depois de a investigação ter começado na sequência de uma denúncia apresentada no passado sábado.

Denúncia foi feita pela mãe

Em comunicado a PJ revela que o caso chegou às autoridades na noite de sábado, 22 de agosto, quando a mãe da criança apresentou uma denúncia junto da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A PJ foi acionada de imediato e iniciou diligências para recolher elementos que permitissem esclarecer as circunstâncias do caso.

Entre as primeiras medidas esteve o acompanhamento da criança à Delegação Norte do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, onde foram realizadas as diligências médico-legais consideradas necessárias, uma vez que a denúncia tinha sido apresentada pouco tempo depois dos alegados acontecimentos.

Criança confirmou os factos durante inquirição

De acordo com o comunicado, depois de descansar, a criança foi ouvida pelos inspetores responsáveis pela investigação.

A autoridade afirma que o relato apresentado pela vítima permitiu confirmar os factos denunciados inicialmente, descrevendo-o como prestado com “bastante rigor e precisão”.

As informações recolhidas junto de familiares diretos terão também contribuído para dar consistência à denúncia inicial.

Suspeito terá admitido os abusos

O homem terá sido abordado pelas autoridades devido à gravidade dos factos apurados. Segundo a PJ, o suspeito acabou por assumir os abusos sexuais durante o interrogatório policial e acabou por ser detido.

Tribunal aplicou três medidas de coação

Depois da detenção, o suspeito foi apresentado ao Tribunal Judicial de Guimarães, onde foi submetido a primeiro interrogatório judicial.

O tribunal determinou que o homem ficasse sujeito a várias medidas de coação. Entre elas está a obrigação de apresentações bissemanais, bem como a proibição de contactar com menores sem a presença de um adulto.

Foi-lhe ainda imposta uma medida de afastamento relativamente à vítima: o suspeito está proibido de se aproximar da residência da criança num raio inferior a um quilómetro.