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Homem de 20 anos baleado na cabeça na Amadora: vítima foi encontrada inconsciente

Foi transportado em estado grave e com a bala ainda alojada na cabeça para o Hospital São Francisco Xavier.
Redação
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Homem de 20 anos baleado na cabeça na Amadora: vítima foi encontrada inconsciente
Raquel Wise

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Um jovem com cerca de 20 anos foi baleado na cabeça este domingo de manhã na Rua das Escolas, na Amadora. A vítima ficou inconsciente e foi transportada para o hospital com a bala alojada na cabeça.

O alerta foi dado pouco antes do meio-dia, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários da Amadora e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Amadora-Sintra.

Segundo avançou o Correio da Manhã, a vítima foi encontrada em estado grave e acabou por ser encaminhada para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, mantendo sinais vitais à chegada dos meios de socorro.

Vítima transportada em estado grave

De acordo com os Bombeiros da Amadora, o homem encontrava-se inconsciente no momento da assistência médica e tinha ainda o projétil alojado na cabeça.

A vítima foi estabilizada no local antes de ser transportada para uma unidade hospitalar, numa operação acompanhada pela equipa médica diferenciada.

Até ao momento, não são conhecidas as circunstâncias que levaram ao disparo nem a identidade do autor do ataque.

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Polícia investiga circunstâncias do disparo

As autoridades foram chamadas ao local após o alerta e deverão agora apurar o que esteve na origem do ataque, bem como identificar o responsável pelos disparos.

O caso junta-se a outros episódios recentes de violência com armas de fogo registados na Área Metropolitana de Lisboa.

Temas

Amadora
Baleado
PJ
Bala
Inconsciente

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